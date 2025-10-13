ทนไม่ไหวแล้ว!เกาหลีใต้กร้าวใช้มาตรการจัดหนัก ปกป้องพลเมืองถูกลักพาตัวในกัมพูชา

เกาหลีใต้ประกาศกร้าวใช้มาตรการเข้มข้นขึ้น เพื่อปกป้องพลเมืองในกัมพูชา ท่ามกลางรายงานข่าวพบเคสลักพาตัวและบังคับใช้แรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นรวมถึงกรณีหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ ที่นักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ถูกทรมานจนเสียชีวิต หลังถูกล่อลวงโดยข้อเสนอการจ้างงานแบบหลอกๆ
โซลและตำรวจพนมเปญได้จัดการเจรจาระดับสูง เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุอาชญากรรมที่เกิดกับชาวเกาหลีใต้ ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชา ส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างครอบคลุมในการกระชับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายข้ามชายแดน ตามรายงานของโคเรีย เฮรัลด์ สื่อมวลชนเกาหลีใต้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์(12ต.ค.) ว่า ยู แจ-ซอง จะประชุมทวิภาคีกับพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของกัมพูชา ในวันที่ 23 ตุลาคม ในกรุงโซล รอบยอกการประชุมซัมมิตตำรวจสากลที่กำลังมาถึง
ณ ที่ประชุมดังกล่าว ยู แผนเร่งเร้าใช้ "มาตรการตอบโต้หนักหน่วงกว่าเดิม" เพื่อควบคุมการพุ่งขึ้นของอาชญากรรมที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ยู จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของตำรวจเกาหลีใต้ ในการจัดตั้ง "Korean Desk" โต๊ะรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ภายในสถานีตำรวจกัมพูชาแห่งหนึ่ง สำหรับพลเมืองชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะ และความเป็นไปได้ที่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาหลีใต้ไปยังกัมพูชา
ถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอี แจ มยอง ออกคำสั่งให้ใช้หนทางด้านการทูตทุกรูปแบบ ปกป้องพลเรือนของเกาหลีใต้ จากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกัมพูชา
ถ้อยแถลงจากทำเนียบประธานาธิบดีในช่วงค่ำคืนวันเสาร์(11ต.ค.) ระบุว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ แสวงหาความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชา และ "เตรียมใช้มาตรการต่างๆเพิ่มเติมถ้าจำเป็น" แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเจาะจง
ก่อนหน้านี้รัฐบาลกัมพูชา ออกคำเตือนด้านการเดินทางเป็นพิเศษสำหรับกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา มีผลตั้งแต่เวลา 9.00น.ของวันศุกร์(10ต.ค.) เช่นเดียวกับภูมิภาคต่างๆทางตะวันตกของประเทศ เรียกร้องให้พลเมืองเลื่อนหรือยกเลิกแผนการเดินทาง
กระทรวงการต่างประเทศในกรุงโซล ยังเรียกร้องให้ชาวเกาหลีใต้อย่าหลงกลโฆษณาจ้างงานปลอมจากกัมพูชา ที่รับปากจ้างงานรายได้สูงผิดจากความเป็นจริง สุดท้ายผู้หลงเชื่อต้องตกเป็นเหยื่อลักพาตัว โดนกักขังเรียกค่าไถ่หรือบังคับให้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคอลล์เซ็นเตอร์
ในเหตุการณ์ล่าสุด ชาวเกาหลีใต้ 2 คน ถูกพบในเมืองสีหนุวิลล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา และได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในช่วงต้นเดือนตุลาคม มีรายงานว่าเหยื่อถูกข่มขู่ ทุบตีและโดนบังคับให้ร่วมปฏิบัติการสแกมเมอร์
คิม กุน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคพลังประชาชน พรรคฝ่ายค้านหลัก เผยว่ารัฐบาลได้รับรายงานมีชาวเกาหลีใต้ถึง 330 คนถูกลักพาตัวในกัมพูชา ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคม ในขณะที่ตลอดทั้งปี 2024 มีเหยื่อชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว 220 คน ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรายงานเกี่ยวกับเหตุลักพาตัว 2 ครั้งก่อนหน้านี้ โดยมีแค่ 2 คน ในปี 2021, 11 คน ในปี 2022 และ 21 คนในปี 2023
จนถึงเดือนมิถุนายน องค์การนิรโทษกรรมสากล คาดการณ์ว่ามีแหล่งสแกมเมอร์อย่างน้อย 53 แห่งในกัมพูชา พร้อมอ้างว่าพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชาล้มเหลวในการปราบปราบแหล่งศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์เหล่านั้น และต่อมายังเปิดทางให้ศูนย์เหล่านั้นเดินหน้าปฏิบัติการได้ต่อไป
อ้างอิงข้อมูลรัฐบาลในกรุงโซล พบว่ามีชาวเกาหลีใต้เกือบ 200,000 คน ที่เดินทางไปยังกัมพูชาในปี 2024 และคาดการณ์ว่ามีชาวเกาหลีใต้ราว 10,000 คน ที่ใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชา
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)