เกาหลีใต้ตั้งทีมพิเศษร่างนโยบายคริปโต หวังดันกฎหมายใหม่-หนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล

พรรคเดโมแครติกเกาหลีใต้ (DP) เปิดตัวคณะทำงานนโยบายคริปโตอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าสร้างกฎหมายเอื้อต่อธุรกิจภายในสิ้นปี พร้อมโฟกัส Stablecoin และการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ยั่งยืน หวังผลักดันประเทศสู่เวทีนวัตกรรมการเงินโลก
พรรคเดโมแครติกของเกาหลีใต้ (DP) ในฐานะพรรครัฐบาล ประกาศตั้ง “คณะทำงานนโยบายคริปโต” (Crypto Policy-Forming Task Force) อย่างเป็นทางการ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดกรอบนโยบายใหม่ที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตและบล็อกเชน สอดรับกับกระแสโลกที่กำลังปรับโฉมระบบการเงินครั้งใหญ่
เดินหน้าสู่กฎหมายใหม่ เน้น Pro-Business & Stablecoin
ที่งานแถลงข่าว ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 24 กันยายน คณะทำงานยืนยันว่าจะเร่งผลักดันกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจ ก่อนสิ้นปีนี้ โดย ฮัน จองแอ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรค DP ระบุว่า เกาหลีใต้จำเป็นต้องสร้างระบบกฎหมายที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินยุคใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
ในระยะเริ่มต้น คณะทำงานจะมุ่งเน้นไปที่การออกกฎหมาย Stablecoin รวมถึงการจัดทำแผนการออกและการกระจายโทเคน ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการกำหนดโครงสร้างตลาดคริปโตอย่างเป็นระบบ
ก้าวข้ามกฎหมายเดิม เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมแทนควบคุมเข้ม
สื่อท้องถิ่น Electronic Times รายงานว่า แนวทางของพรรค DP จะปรับออกจากกรอบกฎหมายเดิมที่เน้นการกำกับผู้ประกอบการและการคุ้มครองผู้ใช้ ไปสู่การสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยตรง คาดว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศบวกให้กับผู้เล่นคริปโตในประเทศอย่างมาก
คณะทำงานใหม่นี้นำโดย อี จองมุน ส.ส. พรรค DP โดยมี มิน บยองดัก ประธานคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลของพรรค ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน Stablecoin มาอย่างต่อเนื่อง ร่วมเป็นกำลังหลัก
จับมือหน่วยงานรัฐ-เอกชน วางโครงสร้างครบวงจร
คณะทำงานได้เชิญกระทรวงการคลัง คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) และสำนักงานกำกับการเงิน (FSS) เข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมทั้งขอให้ธนาคารกลางเกาหลี (Bank of Korea) เสนอแนวทางรองรับ ขณะเดียวกันยังเตรียมเปิดเวทีหารือกับภาคเอกชน ทั้งตลาดซื้อขายคริปโตและบริษัทฟินเทค เพื่อจัดตั้งคณะที่ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เป้าหมายสูงสุดคือการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตภายในวาระสุดท้ายของสภาในปีนี้ โดย อี จองมุน ย้ำว่า พรรคมองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็น “กระบวนทัศน์ใหม่ของตลาดการเงิน” ที่จะช่วยสร้างการเติบโตในอนาคต
รัฐบาล-รัฐสภาเปิดทางทุนเสี่ยง หนุนสตาร์ทอัพคริปโต
นอกจากนี้ ฮัน จองแอ ยังชื่นชมรัฐบาลที่เพิ่งยกเลิกข้อห้ามด้านเงินทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) สำหรับบริษัทคริปโต ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรม พร้อมย้ำว่าพรรคจะสื่อสารใกล้ชิดกับภาครัฐและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการเงิน ตลาดคริปโต และฟินเทคทุกฝ่าย
ด้าน อัน โดกอล ส.ส. พรรค DP อีกหนึ่งผู้สนับสนุนกฎหมายเชิงธุรกิจเกี่ยวกับคริปโต เตือนว่าหากเกาหลีใต้ยังล่าช้า อาจพลาดโอกาสนวัตกรรมและการเติบโตในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะ Stablecoin พร้อมย้ำว่านักการเมืองเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เริ่มเห็นพ้องต้องกัน โดยมี “ฉันทามติสองพรรค” ในการผลักดันนโยบาย Stablecoin แล้ว
เกาหลีใต้เร่งเกมคริปโตหลังตามหลังภูมิภาคมานาน
การตั้งคณะทำงานพิเศษครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลเกาหลีใต้ ที่ต้องการพลิกบทบาทจากผู้ตามไปสู่ผู้นำในเวทีการเงินดิจิทัลโลก การโฟกัส Stablecoin ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงต่อระบบ แต่ยังปูทางสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข่งขันได้ในภูมิภาค หากสามารถเดินหน้าได้ตามแผน เกาหลีใต้อาจกลายเป็นหนึ่งในผู้กำหนดมาตรฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของเอเชีย และดึงดูดการลงทุนใหม่จากทั่วโลก