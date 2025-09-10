HSBC-ICBC ขยับใหญ่! แย่งชิงใบอนุญาต Stablecoin ฮ่องกง ภายใต้กฎเข้มชุดใหม่

สองสถาบันการเงินระดับโลก HSBC และ ICBC เตรียมยื่นขอใบอนุญาต Stablecoin ในฮ่องกง ภายใต้กรอบกำกับดูแลชุดใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ โดยมีรายงานว่า Standard Chartered และ ICBC มีโอกาสได้ไฟเขียวรอบแรก สะท้อนการแข่งขันสูงในสนามคริปโตที่ต้องพิชิตทั้งข้อกำหนดเข้มงวดและแรงกดดันจากตลาดโลก
HSBC และ ICBC เร่งขยับเข้าสู่สนาม Stablecoin ฮ่องกง
รายงานจาก Hong Kong Economic Journal ระบุว่า HSBC และธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (ICBC) วางแผนยื่นขอใบอนุญาต Stablecoin ต่อสำนักงานการเงินฮ่องกง (HKMA) หลังกรอบกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แม้ทั้งสองสถาบันยังไม่ตอบคำถามสื่อ แต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงแรงดึงดูดของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินดิจิทัลแห่งเอเชีย
แหล่งข่าวยังระบุว่า HKMA จะอนุมัติใบอนุญาตในจำนวนจำกัดช่วงแรก โดย ICBC และ Standard Chartered มีโอกาสสูงที่จะได้ใบอนุญาตก่อน ถือเป็น “First-mover Advantage” ที่อาจเปลี่ยนสมการการแข่งขันในตลาด Stablecoin ระดับโลก ขณะเดียวกัน มีรายงานว่ามีถึง 77 สถาบันแสดงความสนใจยื่นขอใบอนุญาต โดยบางรายมองว่าข้อกำหนดเข้มงวดกว่าที่คาดการณ์ไว้
กฎเหล็ก Stablecoin - ด่านทดสอบผู้เล่นตลาดใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ฮ่องกงได้บังคับใช้กฎหมาย Stablecoin Ordinance อย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดช่วงเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน กฎหมายนี้ห้ามการออกหรือโปรโมต Stablecoin ที่อิงค่าเงินโดยไม่มีใบอนุญาตต่อผู้ลงทุนรายย่อย และยกระดับมาตรฐานเข้มงวดสำหรับผู้ออก Stablecoin โดยตรง
ผลลัพธ์ทันทีคือ ผู้ประกอบการ Stablecoin หลายรายในฮ่องกงขาดทุนเลขสองหลักภายในวันเดียว บางบริษัททรุดหนักถึง 20% อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญตลาดท้องถิ่นชี้ว่านี่คือ “การปรับฐานที่จำเป็น” เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงและโปร่งใสในระยะยาว
ขยายเพดานคุมเข้ม "จาก Stablecoin ถึง Crypto Custody"
ไม่เพียงแค่ Stablecoin เท่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลฮ่องกงยังเดินหน้าคุมเข้มสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระบบ โดยในกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และฟิวเจอร์ส (SFC) ได้ออกแนวทางการดูแลการรับฝากคริปโตทันที โดยเพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยขั้นสูง และสั่งห้ามการใช้สมาร์ตคอนแทรกต์ใน Cold Wallets เพื่อปิดช่องโหว่ด้านไซเบอร์
เสน่ห์-ความเสี่ยงของระบบใหม่
แม้กฎระเบียบใหม่จะทำให้ตลาดสั่นสะเทือน แต่กลับดึงดูดความสนใจจากสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ขณะเดียวกัน SFC ได้ออกคำเตือนถึงนักลงทุนว่า ความคาดหวังและกระแสข่าวลือเกี่ยวกับ Stablecoin อาจเพิ่มความเสี่ยงการฉ้อโกง นักลงทุนจึงควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนจากกระแสเก็งกำไรระยะสั้น
ฮ่องกงเดินเกมแรง สถาบันการเงินต้องปรับตัว
ทั้งนี้การที่ HSBC และ ICBC เตรียมยื่นขอใบอนุญาต Stablecoin แสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบในการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำท่ามกลางกฎเกณฑ์ที่เข้มข้นกว่าที่คาดการณ์ ฮ่องกงกำลังสร้างสมรภูมิใหม่ของตลาดการเงินดิจิทัล โดยเปิดประตูเฉพาะผู้เล่นที่มีทุน หน่วยงานกำกับ และระบบเสถียรภาพเพียงพอ
ขณะที่การแข่งขันรอบนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การออก Stablecoin แต่คือการทดสอบ “ความพร้อมระดับสถาบัน” ของผู้เล่นรายใหญ่ ว่าใครจะสามารถยืนหยัดในสนามที่เข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และใช้ฮ่องกงเป็นสะพานเชื่อมสู่นวัตกรรมการเงินระดับโลกได้สำเร็จ