KuCoin Thailand ร่วมทีมสร้างประวัติศาสตร์ หนุนเทคโนโลยีพันธบัตรรัฐบาลไทยในรูปแบบดิจิทัลกับโครงการ G-Token

วันที่ 27 สิงหาคม 2568, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย - KuCoin Thailand (ดำเนินงานโดย บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด) ร่วมกับ KuCoin Global, XSpring Digital, Krungthai XSpring และ SIX Network ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการ G-Token ของรัฐบาลไทย KuCoin Thailand ได้รับเกียรติเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองรายแรกที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและการลิสต์ “G-Token” โทเคนดิจิทัลของรัฐบาลไทย ซึ่งนับเป็นโครงการต้นแบบของภูมิภาคในการนำนวัตกรรมทางการเงินมาใช้กับพันธบัตรรัฐบาล
“KuCoin Thailand ให้ความสำคัญต่อพันธกิจในการเชื่อมโลกการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนวัตกรรมมาโดยตลอด” นายเฮนรี เชน (Henry Chen) กรรมการบริหาร KuCoin Thailand กล่าว “พวกเราใส่ใจในการจัดสรรโซลูชันทางเทคโนโลยีระดับโลกที่ทั้งปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับให้แก่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ด้วยมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีกำกับดูแล การควบคุมความเสี่ยงของเรา รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัย ทำให้ KuCoin Thailand เป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับพันธมิตรในโครงการที่ต้องการแปลงสินทรัพย์จริงสู่โลกดิจิทัล (Real World Assets หรือ RWA)”
G-Token หรือ Government Token คือเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบใหม่ที่กระทรวงการคลังออกเพื่อระดมทุนจากประชาชนทั่วไปในรูปแบบดิจิทัล ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ G-Token ทำหน้าที่คล้ายกับพันธบัตรรัฐบาลแบบดั้งเดิม โดยผู้ลงทุนจะได้รับการจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
ทว่า G-Token ไม่มีกำแพงด้านการลงทุนขั้นต่ำที่สูงเหมือนพันธบัตรรัฐบาลแบบดั้งเดิม ทำให้โครงการนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับอนาคตระบบการเงินสาธารณะของประเทศไทย เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนและการออมที่ง่ายมากขึ้น
นายอัฏฐ์ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KuCoin Thailand กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการระดับประวัติศาสตร์อย่าง G-Token หลังจากประสบความสำเร็จในการลิสต์โทเคนระดมทุน RWA โทเคนแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ G-Token จะเป็นโทเคนแรกที่ออกโดยรัฐบาลที่จะได้ลิสต์บนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล”
แนวหน้าแห่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย
G-Token ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและมอบโอกาสทางด้านการลงทุนที่เท่าเทียมให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยลดต้นทุนด้านการดำเนินการของภาครัฐ ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด พร้อมรับรองความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือด้วยระบบข้อมูลที่ตรวจสอบได้และป้องกันการแก้ไขย้อนหลัง
โครงการนี้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะแนวหน้าทางด้านนวัตกรรมการเงินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain ในการต่อยอดอุตสาหกรรมการเงินแบบดั้งเดิมและการคงมาตรฐานตามกฏระเบียบและการคุ้มครองผู้ลงทุนของอุตสาหกรรม ในอนาคต โครงการ G-Token ของประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นต้นแบบที่สำคัญให้แก่นานาประเทศในการนำเทคโนโลยี Blockchain มาผสานเข้ากับระบบการเงินของภาครัฐนั้นๆ
KuCoin Thailand มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน RWA Tokenization และการเข้าถึงการเงินโลกด้วยเทคโนโลยี Blockchain
G-Token ไม่ได้เป็นเพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ยังสื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการกระจายการมีส่วนร่วมทางด้านการเงินให้ครอบคลุมแก่ประชาชนทุกคนและการเสริมสร้างอธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญ การเข้าร่วมในโครงการนี้ของ KuCoin Thailand สะท้อนถึงวิวัฒนาการและความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งยังแสดงมาตรฐานการให้บริการทางการเงินของเราในระดับสากล ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์การเงินแบบดั้งเดิม การใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่ล้ำสมัย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด