แดนอาชญากรรมชัดๆ!สื่อโซลตีข่าวแค่7เดือนปีนี้ ชาวเกาหลีถูกลักพาตัว-กักขังในกัมพูชาแล้ว252ราย

มีชาวเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น 252 รายที่มีรายงานถูกลักพาตัวและกักขังในกัมพูชา นับตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้นอย่างมากจากแค่ 17 คนในปี 2023 และ 220 รายในปี 2024 ตามรายงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นเมื่อวันอังคาร(2ก.ย.) อ้างอิงข้อมูลของรัฐบาล
สำนักข่าวเอ็มบีซี สื่อมวลชนเกาหลีใต้ รายงานว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งในวัย 20 ปีเศษๆ ได้รับความช่วยเหลือเมื่อเร็วๆนี้ หลังถูกกักขังในกัมพูชา และเธอให้ข้อมูลว่ายังมีชาวเกาหลีใต้อีกอย่างน้อย 13 คน ที่ติดอยู่ภายในอาคารที่เธอถูกคุมตัว เธอเล่าว่าถูกล่อลวงเข้าไปยังกัมพูชา ด้วยข้อเสนอการจ้างงานแบบปลอมๆเสนอมอบค่าค้างสูงๆ แต่ท้ายที่สุดแล้วได้ถูกลักพาตัว หลังจากขึ้นไปบนรถยนต์คันหนึ่งที่ตระเตรียมโดยชาวกัมพูชารายหนึ่งที่พูดภาษาเกาหลี ที่มารอรับเธอที่สนามบิน
เหยื่อรายนี้เล่าว่าเธอถูกปล้นเงินไปจากบัญชีธนาคารจำนวน 18 ล้านวอน(ราว 420,000 บาท) โดนทำร้ายและทรมานเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งแทบเดินไม่ได้ นอกจากนี้แล้วเธอยังเผยกับสำนักข่าวเอ็มบีซี ว่าตอนที่เธอถูกพาเข้าไปยังห้องๆหนึ่ง เธอพบเห็นผู้คน สันนิษฐานว่าเป็นชาวเกาหลีด้วยกัน ก้มหน้าอยู่บนพื้นบริเวณด้านหน้าคอมมิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และระหว่างอยู่ในนั้น พวกเขาจะถูกระบุตัวตนด้วยหมายเลข ห้ามเปิดเผยชื่อกันและกัน
เมื่อเดือนที่แล้ว ชายชาวเกาหลีใต้ นามสกุลปาร์ค ถูกพบเสียชีวิตในกัมพูชา ในสภาพเหมือนถูกทำร้ายและทรมาน พวกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเขาเสียชีวิตหลังจากถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ผิดกฎหมาย
รัฐบาลเกาหลีใต้เผยว่าพวกเขาได้ร้องขอให้ทางตำรวจกัมพูชา ดำเนินการสืบสวนในทันที
แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวในกัมพูชา เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดกันระหว่างกลุ่มคน 3 ฝ่าย ในนั้นรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมชาวจีนที่ทำงานอย่างเป็นระบบและพวกเจ้าหน้าที่กัมพูชา ขณะที่องค์กรนิรโทษกรรมสากลรายงานเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่ามีการจัดตั้งศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่มากกว่า 50 แห่งในกัมพูชา ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงโหดร้ายป่าเถื่อนและการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)