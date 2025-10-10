นักศึกษาเกาหลีใต้ถูกแก๊งอาชญากร 'ลักพาตัว-ทรมาน' จนเสียชีวิตใน 'กัมพูชา'

นักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ซึ่งเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ถูกพบเสียชีวิตเพียง 2 สัปดาห์ให้หลัง โดยมีรายงานว่าเขาถูกลักพาตัวและทรมานโดยกลุ่มอาชญากรท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ระบุว่า นักศึกษารายนี้เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น อันเนื่องมาจากการถูกทรมานร่างกายอย่างรุนแรง
ตำรวจและสมาชิกในครอบครัวระบุว่า นักศึกษานามสกุล A รายนี้ได้ออกจากบ้านในเมืองเยชอน จังหวัดคยองซังเหนือ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมาโดยบอกกับครอบครัวว่าจะไปร่วมชมนิทรรศการที่ประเทศกัมพูชา
ประมาณ 1 สัปดาห์ต่อมา ครอบครัวของเขาได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่พูดสำเนียงจีน-เกาหลี โดยกล่าวว่า “A ก่อเรื่องวุ่นวายที่นี่ และถูกควบคุมตัวแล้ว ส่งเงิน 50 ล้านวอน (35,000 ดอลลาร์สหรัฐ) มาให้เรา แล้วเราจะปล่อยตัวเขา”
ครอบครัวของ A ได้พยายามติดต่อสถานทูตกัมพูชาและตำรวจท้องถิ่นทันที แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้ และการติดต่อสื่อสารกับผู้ลักพาตัวถูกตัดขาดหลังจากผ่านไป 4 วัน
2 สัปดาห์ต่อมาในวันที่ 8 ส.ค. ศพของ A ถูกพบใกล้ๆ กับภูเขาพนมโบกโกในจังหวัดกำปอตซึ่งเป็นที่ที่เขาถูกกักขังไว้ สถานทูตกัมพูชาและหน่วยงานท้องถิ่นยืนยันว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นอันเป็นผลมาจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
แม้จะมีการยืนยันแล้ว แต่ร่างของ A ก็ยังไม่ได้ถูกส่งกลับเกาหลีใต้ และเนื่องจากมีการชันสูตรพลิกศพและเผาศพในพื้นที่ จึงคาดว่าจะสามารถส่งศพกลับประเทศได้ในช่วงปลายเดือนนี้
ที่มา: SCMP