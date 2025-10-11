สลด! นศ.เกาหลี 22 ปี ถูกแก๊งเขมรโหดลักพาตัว ทรมานจนเสียชีวิต โสมขาวเดือดประท้วงเรียกความยุติธรรม

เพจ “CSI LA" เปิดเรื่องช็อก! นศ.เกาหลีวัยเพียง 22 ปี ถูกอุ้มฆ่าในกัมพูชา หลังมาพักผ่อนช่วงปิดเทอม ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตโดนเรียกค่าไถ่ 1.3 ล้านบาท รัฐบาลเกาหลีประท้วงเรียกความยุติธรรม
วันนี้ (11 ต.ค.) เพจ “CSI LA" เผยเรื่องราวของนักศึกษาหนุ่มชาวเกาหลีใต้วัยเพียง 22 ปี ได้เสียชีวิตลง หลังเดินทางไปพักผ่อนช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่ประเทศกัมพูชา และทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับสายมีคนเรียกค่าไถ่ 50 ล้านวอน หรือประมาณ 1.3 ล้านบาท
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “นักศึกษาชายชาวเกาหลีใต้วัยเพียง 22 ปี เดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน แต่ถูกพบเป็นศพสองสัปดาห์ให้หลัง รายงานจาก South China Morning Post และ Korea Times ระบุว่า เหยื่อถูก “แก๊งอาชญากรรมท้องถิ่น” ลักพาตัว ทรมาน และเสียชีวิตจาก หัวใจวายเฉียบพลันหลังถูกทรมานอย่างหนัก
ครอบครัวได้รับสายเรียกค่าไถ่ 50 ล้านวอน (ราว 1.3 ล้านบาท) พร้อมเสียงพูดภาษาจีน–เกาหลี ก่อนขาดการติดต่อไป ร่างของเหยื่อถูกพบใกล้ภูเขา Bokor จ.กำปอต
รัฐบาลเกาหลีใต้เรียกตัวเอกอัครราชทูตกัมพูชามาประท้วงอย่างเป็นทางการ พร้อมกดดันให้เร่งสอบสวนเครือข่ายแก๊งค้ามนุษย์–หลอกแรงงานที่ระบาดทั่วเขมร
ตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมอง “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป็นโซนอันตรายและหากไทยยังเปิดช่องทางชายแดนโดยไม่คุมเข้ม ภาพ “ความไม่ปลอดภัยในภูมิภาค” อาจโยงมาถึงไทยโดย"