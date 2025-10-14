เขมรอยู่ยากแล้ว!สื่อโซลเตือนเหตุลักพาตัวในกัมพูชา เสี่ยงกัดเซาะ'การท่องเที่ยว-ลงทุน'กระพือบรรยากาศแห่งศัตรู

อาชญากรรมรุนแรงที่เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชาหนักขึ้นเรื่อยๆ ได้โหมกระพือความหวาดกลัวและความขุ่นเคืองในทั้ง 2 ประเทศ ทำความสัมพันธ์ทวิภาคีตึงเครียด และก่อบรรยากาศอันมืดมัว ในด้านการลงทุน ท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมถึงกระพือบรรยากาศความเป็นศัตรู ที่ส่งผลกระทบต่อชาวเขมรในเกาหลีใต้ จากเสียงเตือนของโคเรียไทม์ส สื่อมวลชนแดนโสมขาว
โคเรียไทม์ส รายงานว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดคดีโด่งดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการที่พลเมืองเกาหลีใต้ ถูกลักพาตัว ทรมานและเข่นฆ่าโดยแก๊งอาชญากรรมกัมพูชา บ่อยครั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมชาวจีน เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เปลี่ยนความรู้สึกของประชาชน และส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมกับทั้งชาวเกาหลีใต้และแรงงานชาวกัมพูชา
"ร้านอาหารและธุรกิจนำเที่ยวสูญเสียยอดจอง และจำนวนมากกำลังถูกยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับคู่หูธุรกิจในเกาหลีใต้" ชุง มยอง-คยู ประธานสมาคมเกาหลีใต้ในกัมพูชากล่าว ขณะที่โคเรียไทม์ส เสริมว่ามีรายงานเจ้าของธุรกิจยกเลิกสัญญาและจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงฮวบฮาบ นับตั้งแต่มีข่าวคราวเหตุความรุนแรงและสแกมเมอร์เริ่มแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์
บรรดาบริษัททัวร์ชั้นนำทั้งหลายของเกาหลีใต้ ยอมรับว่าถูกยกเลิกแพ็คเกจทัวร์ไปพอสมควร อย่างไรก็ตามทางบริษัทกำลังหาทางรับประกันกับบรรดาลูกค้า ด้วยการยกระดับประสานงานด้านความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ส และพยายามเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัท
รายงานของโคเรียไทม์สระบุต่อว่า ในขณะที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้เริ่มมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับกัมพูชา เริ่มมีคำกล่าวอ้างที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมต่างๆนานาแพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์ หลายโพสต์เตือนว่าการเดินทางไปเยือนกัมพูชา อาจนำมาซึ่งการถูกบังคับใช้แรงงานหรือเลวร้ายกว่านั้น
ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางรายกล่าวหากัมพูชาอย่างหนักหน่วง ระบุว่า "ชาวกัมพูชามองชาวเกาหลีใต้เป็นแค่เงินทอง และปฏิบัติกับพวกเขาราวกับวัตถุสิ่งของ พวกเขาจะขายคุณให้กับแก๊งชาวจีน" คำกล่าวอ้างที่โหมกระพือบรรยากาศแห่งความสงสัยและเป็นปรปักษ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้ด้วย
ในถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ สมาคมเกาหลีในกัมพูชาเรียกร้องความสนใจไปยังผลกระทบที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นและภาคธุรกิจ เตือนว่า "รายงานข่าวของสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆนี้และการยกระดับคำเตือนด้านการเดินทางของกระทรวงการต่างประเทศ ทำให้กัมพูชาถูกวาดภาพว่าเป็นชาติที่เต็มไปด้วยอาชญากรรม การลักพาตัวและการกักขัง ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจใหญ่หลวงแก่ชุมชนของเราและบริษัทท้องถิ่นของเรา"
ทางกลุ่มเน้นว่า "การจ้างงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและคดีลักพาตัวเกิดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่ตามแนวชายแดน มันเกินไปที่จะตราหน้ากัมพูชาว่าเป็นสถานที่แห่งความยุ่งเหยิงทางสังคม"
โคเรียไทม์ส ระบุว่ารากเหง้าของวิกฤตเป็นผลจากการที่แก๊งอาชญากรรมทั้งหลายฉวยประโยชน์จากหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ที่อ่อนแอที่อยากหางานทำในต่างแดน พวกสแกมเมอร์จ้างงานล่อลวงเหยื่อด้วยสัญญาจะให้ค่าตอบแทนระดับสูง สุดท้ายหนุ่มสาวเหล่านั้นถูกกังขัง บังคับให้เข้าร่วมในการฉ้อโกงทางออนไลน์ และในกรณีเลวร้ายที่สุด ถึงขั้นถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ขอบเขตของปัญหาขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีรายงานถูกลักพาตัวหรือสูญหายในกัมพูชา เพิ่มขึ้นจากแค่ 20 กว่าคนในปี 2022 เป็นกว่า 220 คนในปี 2024 และในปีนี้ จนถึงเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวพุ่งเป็นกว่า 330 รายแล้ว เหยื่อส่วนใหญ่ที่หนีรอดออกมา ได้รับการส่งตัวกลับประเทศภายใต้ความช่วยเหลือของสถานทูตและประชาคมชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา แต่คนเหล่านั้นต้องเผชิญกับภาวะเจ็บปวดทางจิตใจและสูญเสียวิถีชีวิต
(ที่มา:โคเรียไทม์ส)