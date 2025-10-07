MEA เตือนภัย!! LINE ปลอม … มิจฉาชีพแอบอ้างทั้งชื่อและโลโก้ MEA

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยประชาชนและขอเตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หลังพบมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA โดยใช้ชื่อและโลโก้ผ่านบัญชี LINE ปลอม รวมถึงช่องทางสื่อสารอื่น ๆ อ้างให้บริการด้านไฟฟ้า หรือแสดงตัวเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินค่าบริการ ผ่านช่องทางที่ไม่ใช่บริการของ MEA เพื่อหลอกลวงให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัว
หากประชาชนหลงเชื่อและกดลิงก์ให้ข้อมูล อาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียทรัพย์สินได้ MEA ขอชี้แจงว่า LINE MEA Connect ของแท้ จะต้องมีสัญลักษณ์ โล่สีเขียว Verified นำหน้าชื่อ “MEA Connect” เท่านั้น
ทั้งนี้ หากพบมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงจนทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนเพิ่มความรอบคอบในการรับข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ที่อาจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง