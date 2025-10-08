เรื่องระดับชาติ! วุฒิสภาเขมรเรียกร้องรัฐบาลไทย จัดการคนทำภาพดูหมิ่นฮุนเซน ชี้ทำลายความเคารพกันระหว่างประเทศ

วุฒิสภากัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามคนไทยนำภาพฮุนเซนไปเป็นเป้ายิงปืนงานวัด และกระทำไม่เหมาะสมในลักษณะต่างๆ โวยดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทำลายความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยับยั้งการกระทำเหล่านั้น
สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily ของกัมพูชา รายงานว่า
วุฒิสภากัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 7 ตลาคม ประณามการกระทำอันผิดศีลธรรมของคนไทยบางคนที่ดูหมิ่นผู้นำกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้การกระทำอันเลวร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
สำนักข่าวของกัมพูชาระบุว่า ปฏิกิริยาของวุฒิสภากัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากคนไทยบางส่วนนำภาพถ่ายของผู้นำระดับสูงของกัมพูชา เช่น ภาพของนายฮุนเซน, นายฮุน มาเน็ต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา รยวมทั้งภาพของผู้นำกองทัพกัมพูชา ไปใช้เพื่อกระทำการที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เป็นเป้ายิงปืนอัดลมชิงรางวัล นำไปทำภาพไปกระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการดูหมิ่นในที่สาธารณะ เป็นต้น
แถลงการณ์ระบุว่า วุฒิสภากัมพูชาแสดงความเสียใจและประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีและการกระทำที่ไม่เคารพต่อสมเด็จเดโชฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และบุคคลสำคัญอื่นๆ ของกัมพูชา
วุฒิสภาถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณค่าทางศีลธรรม และความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง อีกทั้งยังเป็นการบ่อนทำลายจิตวิญญาณของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ชี้นำความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศ
แถลงการณ์ของวุฒิสภากัมพูชาเน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยในการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างมีอารยะและศักดิ์ศรี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
วุฒิสภาเน้นย้ำว่ามิตรภาพระหว่างกัมพูชาและไทยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานคุณค่าแห่งความเข้าใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาสันติภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาค
สื่อกัมพูชารายงานอีกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญกับการยั่วยุโดยเจตนาของฝ่ายไทย สมเด็จเดโชได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนอยู่ในความสงบ หลีกเลี่ยงการตอบโต้ และยึดมั่นในจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและความอดทนของชาติ คำร้องขอนี้แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันสูงส่งและคุณธรรมที่ยังคงส่งเสริมสันติภาพและความสามัคคีในกัมพูชาและภูมิภาค
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia แสดงความไม่พอใจที่คนไทยนำภาพของตนเองทำเป็นเป้ายิงปืนอัดลมชิงของรางวัลในงานวัด พร้อมประณามว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ แต่ได้ขอร้องชาวกัมพูชาว่าอย่าตอบโต้ หากเจ็บปวดหรือไม่พอใจก็ให้แบนสินค้าไทย ถ้ามีเงินบาทก็ให้เอาไปแลกเป็นเงินรีลให้หมดนั้น
และในวันต่อมาโฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ขานรับท่าทีของนายนฮุนเซน ด้วยการออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของคนไทยดังกล่าว ก่อนที่วุฒิสภากัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน