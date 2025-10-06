‘ฮุนเซน’ ซัดคนไทยใช้ภาพตนเป็นเป้ายิงไร้มนุษยธรรม ตั้งคำถามนี่หรือประเทศที่มีอารยะ

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) ของกัมพูชาได้กล่าวประณามคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นคนไทยกำลังยิงปืนใส่เป้าที่เป็นรูปของตนเองเพื่อชิงรางวัล โดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าว ‘ไร้มนุษยธรรม’ และ ‘ผิดศีลธรรม’ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาไม่ตอบโต้หรือกระทำพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้
ในถ้อยแถลงต่อสาธารณะที่เผยแพร่วันนี้ (6) ฮุนเซนได้ตั้งคำถามถึงจุดยืนทางศีลธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยถามว่า ‘นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าประเทศที่เจริญ ที่มีอารยะ คุณธรรม จริยธรรมสูงอย่างนั้นหรือ’
เขาย้ำว่าการกระทำเช่นนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยมนุษย์หรือด้วยปัญหาประดิษฐ์ ล้วนสะท้อนถึงการขาดความเหมาะสมและความเป็นมนุษย์
“ไม่ว่าคลิปวิดีโอนี้จะสร้างขึ้นด้วยมนุษย์หรือ AI ก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม” ฮุนเซน กล่าว
ฮุนเซนเปิดเผยว่ามีชาวกัมพูชาบางคนเสนอให้สร้างเนื้อหาคล้ายคลึงกันโดยใช้ภาพพระมหากษัตริย์ไทย แต่เขาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความคิดดังกล่าว โดยเน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่ควรแข่งขันกระทำสิ่งที่ผิด
“หากเราเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาเป็นสิ่งที่ผิด เราก็ไม่ควรแข่งขันกันทำผิด ไม่มีประโยชน์ที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าสิ่งที่สัตว์ทำ” ฮุนเซน กล่าว
อดีตผู้นำเขมรเตือนว่าการยั่วยุดังกล่าวมีเจตนาที่จะทำให้เขาหมดความอดทนหรือปลุกปั่นทหารและประชาชนชาวกัมพูชา ท่ามกลางสิ่งที่เขาระบุว่าเป็นการหยุดยิงที่เปราะบาง
“ผมขอวิงวอนอย่างจริงใจต่อเพื่อนร่วมชาติของเราทุกคนว่าไม่นำภาพพระมหากษัตริย์ของไทยหรือภาพผู้นำไทยไปใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ให้เกียรติ” ฮุนเซนกล่าวเสริม
นอกจากนี้ เขายอมรับว่าประชากรและเศรษฐกิจของกัมพูชามีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับไทย แต่เขายืนยันว่ากัมพูชาต้องคงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางศีลธรรมและรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของชาติ
“ถึงแม้ประเทศของเราจะเล็ก ประชากรมีจำกัด และเศรษฐกิจอ่อนแอ แต่เราต้องไม่อ่อนแอทางศีลธรรม เราต้องคงไว้ซึ่งชาติที่สง่างามด้วยคุณธรรมที่สูงส่ง” ฮุนเซนระบุ
เขายังเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาที่ไม่พอใจพฤติกรรมของไทยแสดงความไม่พอใจด้วยสันติวิธีและสร้างสรรค์ เช่น การงดซื้อสินค้าไทย งดใช้เงินบาทไทยในกัมพูชา
“โปรดอย่ากระทำการใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทของไทยหรือพลเมืองไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในกัมพูชา ผมยังเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเป็นศัตรูกับชาวกัมพูชา” ฮุนเซน กล่าว
ฮุนเซน ยังวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องของผู้นำไทยบางคนที่อ้างว่ากัมพูชากำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากการปิดพรมแดน ซึ่งเขาโต้แย้งว่ามาตรการข้อจำกัดดังกล่าวอาจช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศของกัมพูชา
“กัมพูชาใช้เงินไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการซื้อสินค้าไทย การเปลี่ยนไปใช้จ่ายกับสินค้าท้องถิ่นแทนนั้นจะช่วยส่งเสริมตลาดและโอกาสในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชา” ฮุนเซน ระบุ
เขายังแนะนำให้ชาวกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้ชายแดนไทยแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินเรียลหรือดอลลาร์สหรัฐ เพื่อป้องกันตนเองจากการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อสนับสนุนอธิปไตยทางการเงินของกัมพูชา
“การเปลี่ยนจากเงินบาทเป็นเงินเรียลจะช่วยเสริมสร้างอธิปไตยทางการเงินของประเทศเรา” ฮุนเซน กล่าวเสริม.