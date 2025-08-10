ใครเป็นเจ้าของ "สตาร์บัคส์ กัมพูชา" เครื่องดื่มแก้วโปรดของ "ฮุนเซน" วันที่ตั้งหน้าตั้งตารบกับไทย

นับตั้งแต่การปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชาเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา หากสังเกตภาพจากเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา พบว่ามักจะโพสต์ภาพคู่กับกาแฟแก้วโปรดยี่ห้อสตาร์บัคส์ (Starbucks) ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟสัญชาติอเมริกันอยู่ข้างกาย บางครั้งเขียนไว้ข้างแก้วว่า 100%
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์โชว์ภาพจิบกาแฟ เล่นกอล์ฟในวันหยุด พร้อมระบุว่า เปลี่ยนมาดื่มกาแฟความหวาน 0% แทนแบบหวาน 100% 70% 50% หรือ 30% ตามคำแนะนำของแพทย์ เช้านี้ถือโอกาสไปตีกอล์ฟ การที่ต้องนั่งทำงานเป็น 100 ชั่วโมงทำเอวแข็ง แต่ก็ยังตีกอล์ฟได้ดี แม้แต่ในสนามกอล์ฟ ก็ยังสามารถทำงานได้ ยังต้องติดตามสถานการณ์ เผื่อมีกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะงานของทหารที่ชายแดน ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์ พร้อมกับความระมัดระวังสูงสุด
คงมีคนสงสัยว่าร้านสตาร์บัคส์ในกัมพูชาเป็นของใคร?
ร้านสตาร์บัคส์ในกัมพูชาบริหารงานโดยบริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (แคมโบเดีย) หรือ Coffee Concepts (Cambodia) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของฮ่องกง แม็กซิมส์ กรุ๊ป (Hong Kong Maxim's Group) เปิดสาขาแรกในกัมพูชาเมื่อปี 2558 ภายในท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ก่อนขยายสาขาเรื่อยมา
ปัจจุบันมีร้านสตาร์บัคส์ในกัมพูชารวม 47 สาขา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญและปริมณฑล ส่วนสาขาต่างจังหวัด ได้แก่ พระสีหนุ 2 สาขา เสียมราฐ 2 สาขา ปอยเปต (บันเตียเมียนเจย) 2 สาขา พระตะบอง 1 สาขา และกัมปอต 1 สาขา แต่ละสาขารับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินเรียลกัมพูชา รับเงินบาทไทยที่ 2 สาขาในปอยเปต แต่ทอนเป็นเงินเรียลแทน
ฮ่องกง แม็กซิมส์ กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2499 เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ ประกอบด้วยร้านอาหารจีน เอเชีย และยุโรป ร้านอาหารฟาสต์ฟูด ร้านเบเกอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหารญี่ปุ่นแฟรนไชส์ และบริการจัดเลี้ยงสำหรับองค์กร มีสาขาร้านอาหารแบรนด์ตะวันตกกว่า 70 แบรนด์ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม กัมพูชา ไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
ในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มฮ่องกง แม็กซิมส์ กรุ๊ป บริหารร้านสตาร์บัคส์ในเวียดนาม กัมพูชา ไทย ลาว และสิงคโปร์ ส่วนสตาร์บัคส์ อินโดนีเซีย บริหารงานโดยกลุ่มมิตรา อาดิเพอร์คาซา ทีบีเค (Mitra Adiperkasa Tbk.) สตาร์บัคส์ มาเลเซีย และบรูไน บริหารงานโดยกลุ่มเบอร์ยายา คอร์ปอเรชัน (Berjaya Corporation) และสตาร์บัคส์ ฟิลิปปินส์ บริหารงานโดย รุสตาน คอฟฟี่ คอร์ปอเรชั่น (Rustan Coffee Corporation)
อนึ่ง สำหรับร้านสตาร์บัตส์ในประเทศไทย บริหารงานโดย บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด ที่มีบริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มฮ่องกง แม็กซิมส์ กรุ๊ป กับกลุ่มไทยเบฟ รับสิทธิการบริหารธุรกิจค้าปลีกของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน