“ฮุนเซน” ออกรอบแต่เช้า พร้อมถือแก้วสตาร์บัคส์ 0% ซดกลางสนาม โวพร้อมสั่งการทุกเมื่อหากเกิดเหตุชายแดน

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพออกรอบตีกอล์ฟแต่เช้า พร้อมถือแก้วกาแฟสตาร์บัคส์ น้ำตาล 0% ตามที่หมอแนะนำ โวถึงนั่งนานหลายร้อยชั่วโมงทำให้เอวตึงเล็กน้อยแต่ฟอร์มก็ยังดี แม้จะอยู่ในสนามกอล์ฟ แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินที่ชายแดนก็พร้อมปฏิบัติงานทันที
วันนี้ (10 ส.ค.) ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ภาพนายฮุนเซนสวมเสื้อสีแดงออกรอบตีกอล์ฟกับคนใกล้ชิด พร้อมถือแก้วกาแฟสตาร์บัคส์ น้ำตาล 0% ไปดื่มในสนามกอล์ฟด้วย พร้อมระบุข้อความว่า
“ช่วงนี้เปลี่ยนมาดื่ม STARBUCKS สูตร 0% แทนตามที่หมอแนะนำ จากที่เคย 100%, 70%, 50% หรือ 30%
ตั้งแต่มีสถานการณ์ชายแดน ผมก็เลยได้รู้จักกาแฟยี่ห้อดังนี่แหละ ดื่มวันละสองแก้ว - เช้าหนึ่ง เย็นหนึ่ง - แบบไร้น้ำตาล
เช้านี้แวะไปออกรอบตีลูกกอล์ฟกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม มีทั้งคนแก่ฟันหมดปาก และมือใหม่ที่ตีพลาดง่ายๆ
การนั่งติดต่อกันนานๆ เป็นร้อยชั่วโมงทำให้เอวผมตึงนิดหน่อย แต่ฟอร์มการตีของผมวันนี้ยังดีอยู่ ทั้งไดรเวอร์ ไม้ และเหล็ก
แม้ผมจะอยู่ในสนามกอล์ฟ แต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินทางทหารที่ชายแดน ผมก็พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที
ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ พร้อมระมัดระวังสูงสุดไว้เสมอครับ”