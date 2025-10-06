โทษคนอื่นไว้ก่อน!กัมพูชาโวยฝ่ายต้านหวังทำลายรัฐบาล ปลุกปั่นบิดเบือนแรงงานประท้วงปิดถนน

โฆษกกระทรวงแรงงานฯกัมพูชา ในวันอาทิตย์(5ต.ค.) อ้างว่าพวกฝ่ายต่อต้านในต่างแดน บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการประท้วงของแรงงานของบริษัททาราล พร้อมประณามมันว่ามีเจตนายุยงปลุกปั่นกัดเซาะความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และทำลายรัฐบาล
เมื่อปลายสัปดาห์ แรงงานสิ่งทอกว่า 8,000 คนในจังหวัดกำปงสปือของกัมพูชาออกมาประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรม ค่าอาหารกลางวัน รวมถึงนโยบายการลาป่วยที่ยืดหยุ่นกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่และมีการปิดถนนนานหลายชั่วโมง
รายงานข่าวระบุว่า คนงานหลายพันคนในโรงงานทาราล (TARAL) ได้รวมตัวประท้วง เพื่อตอบโต้คำสั่งการเลิกจ้างคนขับรถบรรทุกจำนวนมากและการลดค่าแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าโรงงานบนถนนหมายเลข 3 ในตำบล Snam Krape อำเภอ Kong Pisey จังหวัดกำปงสปือ
อย่างไรก็ตาม ซุน เมษา โฆษกกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา กล่าวว่าในวันอาทิตย์(5ต.ค.) พวกฝ่ายค้านในต่างแดน บิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประท้วงของพนักงานบริษัททาราล และขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อโฆษณาชวนเชื่อบิดเบือนดังกล่าว โดยมองว่ามันเป็นการเจตนายุยงปลุกปั่นเพื่อทำลายความสามัคคีในความสัมพันธ์ภาคอุตสาหกรรมของกัมพูชา
เขากล่าวว่า "ผมเห็นกลุ่มฝ่ายต่อต้านในต่างแดน กำลังบืดเบือนความจริงเกี่ยวกับการประท้วงของพี่ชายน้องชายและพี่สาวน้องสาวที่บริษัททาราล ชัดเจนว่าโฆษณาชวนชื่อของผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่า Achar Phi และ Koch Sambo เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและสวนทางโดยสิ้นเชิงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนว่ามันมีเจตนายุยงปลุกปั่นและผลักแรงงานทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย และทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของโรงงานกับแรงงาน"
โฆษกรายนี้ยืนยันว่าปัญหา ณ โรงงานทาราล ได้รับการคลี่คลายแล้ว โดยพวกพนักงานกลับมาทำงานตามปกติตั้งแต่วันเสาร์(4ต.ค.) หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหนึ่ง ภายใต้การประสานงานอย่างระมัดระวัง รวดเร็วและทันท่วงที จากกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ เช่นเดียวกับพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ร่วมด้วยบรรดาตัวแทนแรงงานและนายจ้าง ตามหลังการประท้วงที่เริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดี(2ต.ค.) และลากยาวจนถึงวันศุกร์(3 ต.ค.)
ซุน เมษา กล่าวว่าการบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยกลุ่มฝ่ายต่อต้านในต่างแดน "ไม่ใช่เรื่องใหม่ บ่อยครั้งพวกเขาพยายามกระพือปัญหา ก่อความยุ่งเหยิง และสร้างความแตกแยกในสังคม ยามที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น"
"ยิ่งไม่กว่านั้น การบิดเบือนความจริงของพวกเขามีเจตนาทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล แสวงหาประโยชน์ทางการเมือง เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเองและพวกพ้อง แทนที่จะมอบประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน" ซุน เมษา กล่าว
(ที่มา:kampucheathmey)