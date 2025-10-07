ยังไม่จบ! โฆษกเขมรแถลงประณามไทยใช้ภาพฮุนเซนเป็นเป้าปืน โวยทางการไทยไม่ห้ามปราม

โฆษกรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์ประณามไทยอย่างรุนแรง กรณีเอาภาพฮุนเซนเป็นเป้าปืนอัดลมงานวัด แถมเอาไปดูหมิ่นกลางที่สาธารณะ ชี้เป็นการกระทำที่ต่ำต้อย ขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับไม่ได้ โวยทางการไทยไม่มีมาตรการห้ามปราม
วันนี้(7 ต.ค.) สำนักโฆษกรัฐบาลกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของคนไทยที่ใช้ภาพของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา เป็นเป้ายิงปืนอัดลมชิงรางวัล และใช้เพื่อการดูหมิ่นเหยียดหยามในที่สาธารณะ
โดยแถลงการณ์ดังกล่าวมีทั้งเป็นเอกสารภาษาเขมรและภาษาอังกฤษ และวิดีโอคลิปการอ่านแถลงการณ์โดยนายเพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา
เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า กัมพูชาขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำที่ผิดศีลธรรมเหล่านี้ โดยมองว่าเป็นการกระทำที่ต่ำต้อย ขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาเชื่อว่าชาวเอเชีย โดยเฉพาะชาวไทยและชาวเขมร มีประเพณีการเคารพพระมหากษัตริย์และผู้นำระดับสูงของประเทศอย่างสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้นำระดับสูงของกัมพูชา รวมถึงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา จึงมักเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่นำตราสัญลักษณ์และรูปถ่ายของผู้นำไทยไปใช้ในการกระทำที่ไม่เหมาะสม และอย่าเลือกปฏิบัติต่อคนไทยที่อาศัยและทำงานในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา สมเด็จฯ เดโช ฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐ ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่ดำเนินการดังกล่าวเพื่อตอบโต้ฝ่ายไทย แม้ท่านถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างรุนแรงจากคนไทยบางส่วน นี่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้นำกัมพูชาที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้นำไทย
แถลงการณ์ของโฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า แม้การกระทำที่ผิดศีลธรรมและการดูหมิ่นผู้นำกัมพูชาทุกรูปแบบได้เกิดขึ้นอย่างเปิดเผยในประเทศไทย แต่ก็ไม่มีมาตรการใดๆ มาห้ามปราม โฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ปล่อยให้การดูหมิ่นเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า แม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีประชากรน้อยและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ แต่ผู้นำกัมพูชายังคงยึดมั่นในหลักการแห่งความรัก สันติภาพ การแก้ไขปัญหาโดยสันติ และความปรารถนาที่จะรักษาพรมแดนแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาอย่างสันติ โดยไม่ถือว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศใดเป็นศัตรู