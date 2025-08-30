ดรามารถไฟฟ้า! สาวประเภทสองใช้รองเท้าชี้หน้า-เหยียดศาสนาสาวมุสลิม ล่าสุดบริษัทต้นสังกัดไล่ออกแล้ว

จากเหตุการณ์สาวประเภทสอง ใช้รองเท้าชี้หน้า พร้อมด่าหยาบคาย สาวมุสลิมบนรถไฟฟ้า ล่าสุดบริษัทต้นสังกัดสั่งพ้นสภาพพนักงานแล้ว
วันนี้ (30 ส.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะที่สาวประเภทสองรายหนึ่ง ใช้รองเท้าชี้หน้าสาวคนหนึ่ง บนรถไฟฟ้าพร้อมด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย และขู่ทำร้ายร่างกาย โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “วันที่29/8/2568 เวลาเกือบเที่ยงคืน น้องผู้หญิงอิสลามได้ไปเฉียดโดนกระเป๋าของผู้โดยสารอีกคนตอนกำลังจะนั่ง โดยน้องได้พยายามขอโทษหลายครั้งและไม่ได้หยาบคายใส่เลย
แต่คู่กรณีทั้งด่าว่าอี.... ด่าอีอิสลาม ด่าถึงพ่อแม่ ถอดรองเท้าบอกว่าพร้อมตบ ปรับแค่ 500 บาท“
ล่าสุด เพจ “Stadium One - The Sports Society” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เนื่องจากแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
บริษัทฯ ขอชี้แจงกรณีคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าบุคคลในคลิปเป็นพนักงานรายวันของบริษัทฯ จริงและได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม ผลการสอบสวนสรุปว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงมีมติให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานรายวัน โดยมีผลบังคับใช้ทันที
บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความแตกต่างใดๆ และมุ่งยืนหยัดในหลักความเท่าเทียมอย่างจริงจัง
ท้ายที่สุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและทุกเสียงสะท้อนจากสังคม ที่ช่วยชี้แนะและเป็นพลังผลักดันในครั้งนี้”
