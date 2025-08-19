กสม.ขอทุกฝ่ายยุติสร้างเฟกนิวส์สู่ความเกลียดชัง หวังไทย-เขมรจริงใจสร้างสันติสุขยึดประโยชน์ปชช.

กสม.ขอทุกฝ่ายยุติสร้างเฟกนิวส์-ข้อมูลเท็จนำไปสู่ความเกลียดชัง หวังไทย-กัมพูชา เดินหน้าสร้างสันติสุขบนความจริงใจ ยึดประโยชน์ประชาชน
วันนี้ (19ส.ค.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ออกแถลงการณ์เรื่องขอให้ทุกฝ่ายยุติการสร้างข่าวปลอม ข่าวลวง และข้อมูลอันเป็นเท็จที่นำไปสู่ความเกลียดชัง จากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบริเวณชายแดน ที่ยังคงต่อเนื่อง แม้จะตกลงหยุดยิงเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2568 โดยปรากฏข้อเท็จจริงทหารไทยหลายนายเหยียบทุ่นระเบิดสังหารเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพและยังปรากฏการเผยแพร่ข่าวปลอมในหลายช่องทางการสื่อสารออนไลน์รวมทั้งสื่อกระแสหลักโดยการส่งต่อและเผยแพร่ภาพและคลิปซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณีความขัดแย้ง หรือมีการสร้างภาพและคลิปด้วย AI ที่เป็นข้อมูลรวมด้วยเจตนาเพื่อปลุกปั่นสร้างอารมณ์ความเกลียดชังหรือมุ่งประโยชน์จากยอดวิว (การมีส่วนร่วมในเนื้อหา)
กสม.เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายยุติการสร้างข่าวปลอม ข้อมูล รวมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จทุกรูปแบบที่นำไปสู่การยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการเจรจาทางการพูดและการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยขอให้สังคมรวมทั้งสื่อมวลชนร่วมกันสร้างปัญญารวมหมู่ที่รู้เท่าทันสื่อ รับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ ตรวจสอบข้อมูลที่อาจเป็นเท็จทุกครั้ง ใช้สื่อทุกแพลตฟอร์มอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน
กสม.ขอส่งกำลังใจไปยังทหารแนวหน้า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่างๆรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนซึ่งต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวา รวมทั้งรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนผู้สูญเสียทุกรายให้ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทยและกัมพูชารวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าสร้างสันติสุขร่วมกันอย่างจริงใจบนหลักอธิปไตย สิทธิมนุษยชน โดยยึดประโยชน์และความผาสุขของประชาชน 2 ประเทศเป็นที่ตั้ง