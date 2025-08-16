ก๊วนโจ๋ลำปางวัย 14 ราดน้ำมันเผาสุนัขพิการ อ้างคึกคะนอง-ตกใจ ฟังไม่ขึ้นขู่คนโพสต์คลิปซ้ำ

ลำปาง - เหี้ยมไม่พอยังกร่างซ้ำ-อ้างคึกคะนอง/ตกใจหมาจะกัด ฟังไม่ขึ้น..คนรักษ์สัตว์รวมตัวเชิญทัวร์ถล่มเพจตร.เกาะคา บอกก๊วนโจ๋วัย 14 คึกคะนอง-ตกใจ ดูดน้ำมันจากรถมอ’ไซค์ราดแล้วเผาสุนัขพิการขาหลังคาห้องน้ำร้างวัดพระธาตุลำปางหลวง แถมส่งข้อความข่มขู่ทำร้ายผู้โพสต์คลิปซ้ำอีก
หลังจากที่เกิดเหตุเยาวชนชายวัย 14 ปี ทำร้ายสุนัขจรจัด โดยร่วมกันนำน้ำมันราดตัวสุนัขซึ่งพิการขาหลังภานในห้องน้ำร้าง บริเวณลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง และได้จุดไฟเผาสุนัขด้วยความโหดร้าย ซึ่งมีผู้นำคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวแชร์โซเชียลฯ เพื่อให้ช่วยกันตามหาตัวคนก่อเหตุ เมื่อ 14 ส.ค.68 นั้น
และเมื่อพลเมืองดีที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทารุณกรรมสัตว์ จึงได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะคา จ.ลำปาง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นห้องน้ำร้าง บริเวณลานจอดรถของวัดพระธาตุลำปางหลวง และได้ตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ 14 ปี 3 คน พร้อมผู้ปกครองมาสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งเยาวชนยอมรับสารภาพว่าทำจริง ต่อมาเพจของสถานีตำรวจ สภ.เกาะคา ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปติดตามตัวเยาวชนที่ก่อเหตุ ซึ่งมีอายุเพียง 14 ปี จำนวน 3 คนและผู้ปกครองเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
เบื้องต้นเยาวชนให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุจริง อ้างว่าวันที่เกิดเหตุ ไปเที่ยวที่วัดดังกล่าว แล้วไปเข้าห้องน้ำ พบสุนัขนอนอยู่ในห้องน้ำจะกัดตน ทำให้ตกใจ จึงได้ไปดูดน้ำมันจากรถมอเตอร์ไซด์ จำนวนหนึ่งไปสาดใส่สุนัข แล้วจุดไฟโยนใส่ ทำให้ห้องน้ำได้รับความเสียหาย ส่วนสุนัขดังกล่าวก็ได้ลากตัวเองหนีออกจากห้องน้ำไปทั้งๆที่พิการ ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าสุนัขเป็นอย่างไร
ทั้งนี้ทางตำรวจเผยว่าจากการพูดคุยกับเด็กแล้ว เห็นว่า เป็นความคึกคะนอง แต่เมื่อได้กระทำผิดแล้ว ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหา “กระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร”แต่ เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชน การสอบสวน อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยได้นัดหมายผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำในวันที่ 17 ส.ค.2568 ต่อไป
ต่อมาปรากฏว่ากลุ่มคนรักสัตว์เมื่อได้เห็นข้อความในเพจของ สภ.เกาะคา ซึ่งมีคำรับสารภาพของเยาวชนที่ว่า ตกใจ จึงได้ก่อเหตุดังกล่าว ไม่พอใจต่างพากันนำทัวร์ไปลงที่เพจข่าวของ สภ.เกาะคา กันสนั่น พร้อมจี้ให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ขณะนี้เพจของอินฟู บูมเทย กระทะ ได้ลงข้อความว่า “ฝากทุกคนช่วยกันแชร์ ไปถึง สภ.เกาะคา จังหวัดลำปาง ข้าพเจ้านาย ยุทธภูมิ แก้วเข้ม หรือบูมเทยกะทะ ขอคัดค้านคำให้การที่ไม่ตรงกับความจริง และร้องขอให้ตรวจหาสารเสพติด พร้อมทั้งส่งหลักฐานและพยานบุคคลที่ยืนยันว่าหลังของสุนัขหัก เดินไม่ได้ เพื่อบีบให้ผู้ก่อเหตุบอกความจริงว่าเอาสุนัขไปทิ้งที่ไหน แม่ๆช่วยกันลงชื่อเพื่อคัดค้านคำให้การครั้งนี้กันค่ะ”
ซึ่งมีคนรักสัตว์เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ไม่ทันข้ามคืนก็แชร์กว่าสองพันแชร์แล้ว
อีกด้านหนึ่งคือผู้ที่โพสต์คลิปต้นเรื่อง ก็ได้ออกมาร้องผ่านโซเซียลอีกรอบหลังถูกกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุ เขียนข้อความข่มขู่เข้ามาทางกล่องข้อความในลักษณะขู่ทำร้ายร่างกายและให้ลบคลิปออก ซึ่งชาวเน็ตต่างออกมาปกป้องและให้ดำเนินคดีซ้ำอีก เพราะถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย