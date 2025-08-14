เหี้ยมเกิน!คู่หูโจ๋ 14 ราดน้ำมัน-จุดไฟเผาสุนัจจรพิการขา คาห้องน้ำร้างวัดพระธาตุลำปางหลวง

ลำปาง - จิตใจโหดร้ายเกิน..คู่หูโจ๋วัย 14 เด็ก นร.โรงเรียนเอกชนดังเกาะคา ราดน้ำมัน-จุดไฟเผาสุนัขจรพิการขาหลังคาห้องน้ำร้างลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมโพสต์โชว์โซเซียลฯ ชาวบ้านสุดทนกระหน่ำด่าพร้อมนำหลักฐานแจ้งความ ตำรวจตามรวบตัวทันทีทั้ง 2 คน
วันนี้ ( 14 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้นำรูปภาพห้องน้ำที่มีสภาพถูกไฟเผา พร้อมลงข้อความว่า “ขอความเป็นธรรมให้สุนัขจรพิการที่ถูกจุดไฟเผาทั้งเป็นในวัดลำปางหลวง จ.ลำปาง ดิฉัน ได้รับชมคลิปวิดีโอจากในกลุ่มเกาะคา ซึ่งปรากฏภาพเหตุการณ์ที่สะเทือนใจอย่างยิ่ง เป็นภาพเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่ง เรียนอยู่ใน รร.เอกชนแห่งหนึ่งใน อ.เกาะคา ใช้น้ำมันราดใส่สุนัขจรขาหลังพิการที่นอนอยู่ในห้องน้ำร้างของวัดลำปางหลวง แล้วจุดไฟเผาทั้งเป็น พร้อมทั้งปิดประตูขังไว้จนสัตว์ไม่มีทางหนีออกมาได้ ดิฉันรู้สึกรับไม่ได้ (ขออนุญาตไม่ลงคลิปนะคะ สงสารน้องหมามาก)
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่วัด ซึ่งแม้จะเป็นวัดร้าง แต่ยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศาสนสถาน การกระทำเช่นนี้เข้าข่าย ทารุณกรรมสัตว์,วางเพลิง, และ บุกรุกสถานที่ของวัด ตามกฎหมายหลายฉบับ ดิฉัน ได้นำข้อมูลและหลักฐานที่พบ ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่า เด็กคนนั้น ซึ่งพักอาศัยอยู่ใน ลำปางหลวง ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
หลังจากลงภาพและข้อความแล้ว ชาวโซเซียลต่างแสดงความคิดเห็นกันแบบถล่มทลายถึงความโหดเหี้ยมของผู้ก่อเหตุ บางคนบอกว่า “ทำไมทำอย่างนี้กะน้องหมาพิการ โหดร้ายมาก ต้องได้รับโทษให้ถึงที่สุด” “เหี้ยมากจริงๆ เป็นหมาจรอยู่แล้วยังมาโดนคนเหี้ยๆอีก” “ขนาดเป็นเด็กยังโหดร้ายขนาดนี้ โตขึ้นจะขนาดไหน วอนครอบครัวดูแลพฤติกรรมและอบรมอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ” “จิตใจต่ำมาก ลูกหลานใครกัน เรียนถึงเอกชนแต่สมองไม่พัฒนาเลย” บางคอมเม้นต์ระบุว่าเยาวชนที่ก่อเหตุหลังเผาสนุขแล้วได้นำซากไปโยนทิ้งแม่น้ำไปแล้ว
ล่าสุด เมื่อเวลา 16.30 น. ผู้โพสต์ ได้ลงข้อความเพิ่มเติมว่า “เหตุการณ์สุนัขจรพิการถูกเผาทั้งเป็นในวัดลำปางหลวง จ.ลำปาง หลังจากที่ดิฉันได้แจ้งความและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เด็กชายวัยรุ่นใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาสุนัขจรพิการในห้องน้ำร้างของวัดลำปางหลวง ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะคา ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ก่อเหตุเป็น เยาวชนอายุ 14 ปี ซึ่งอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ ศาลเยาวชนและครอบครัว การดำเนินคดีจะเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ดิฉัน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสภา. เกาะคา ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และขอความร่วมมือจากสังคมในการ ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ก่อเหตุเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิของเยาวชนตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเรียกร้องให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และไม่ปล่อยให้การกระทำที่โหดร้ายต่อสัตว์กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ถูกลืม ขอให้กรณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความตระหนักว่า “สัตว์ก็มีชีวิต และสมควรได้รับความเมตตา”
ทั้งผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวพบว่าเป็นห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งกรมการท่องเที่ยวร่วมกับวัดพระธาตุลำปางหลวง จัดสร้างไว้บริเวณลานจอดรถของวัด ซึ่งปัจจุบันร้างและถูกทุบทำลายภายในเสียหายทั้งหมดโดยไม่มีการบูรณะทั้งๆที่ตัวอาคารยังมีสภาพที่ดี
ภายในซึ่งเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนของห้องน้ำชาย และ หญิง เดิมเคยมีกระจกแต่ถูกทุบทำลายทั้งหมด ส่วนห้องน้ำที่ปรากฏในโซเซียลฯ เป็นส่วนของห้องน้ำหญิงห้องแรกก็พบว่ามีร่องรอยของการถูกเผาไหม้ภายในทั้งพื้นและบานประตูพลาสติด้านล่าง
และเมื่อเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลที่ สภ.เกาะคา พบว่าทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำเยาวชนทั้ง2คน ในห้องสอบสวน ขณะที่ญาติของเยาวชน ซึ่งได้ปฎิเสธที่จะให้ข้อมูลพร้อมกับบอกว่าทุกเรื่องจบแล้วไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆอีกแล้วเพราะได้มีการไกล่เกลี่ยกันแล้วก่อนที่จะเดินออกไปทันที
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังผู้โพสต์ซึ่งเป็นผู้แจ้งความ ได้บอกว่า จากการสอบปากคำเยาวชนอ้างว่าได้ก่อเหตุมา 2-3 สัปดาห์แล้ว จำวันที่ไม่ได้ เนื่องจากสุนัขเดินมาชนจึงโมโห หลังจากเผาแล้วสุนัขก็ได้วิ่งออกไปแบบขาลากๆแบบนั้น เนื่องจากพิการขาหลัง โดยที่ไม่ได้นำไปทิ้งน้ำแต่อย่างใด