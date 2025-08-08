ทนายดังชี้“เป๊ก ผลิตโชค” ปัด ตรวจสารเสพติด แนะ ตร.มีช่องทาง ขอศาลสั่งบังคับตรวจได้

ทนายรณณรงค์ ชี้ “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจสารเสพติดได้ แต่ตำรวจมีช่องขอศาลบังคับตรวจได้ ส่วนตัวเชื่อไม่มีสารเสพติด
วันนี้(8 ส.ค.68) เวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความเห็นทางด้านกฏหมายกับทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กรณีกำลังเป็นกระแสสังคม นักร้องดัง “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติด
นายรณณรงค์ ให้ความเห็นว่า กรณีนี้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 ระบุว่า บุคคลมีสิทธิที่จะตัดสินใจ ยินยอมหรือปฏิเสธการตรวจสารเสพติดได้ 2.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 58/1 กำหนดว่า หากพนักงานสอบสวนมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดเสพยาเสพติดประเภท 1 หรือ 2 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน สามารถตรวจหาสารเสพติดได้ และหากบุคคลนั้นปฏิเสธ พนักงานสอบสวนมีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งบังคับตรวจ ซึ่งหากศาลสั่งแล้ว บุคคลนั้นต้องยอมให้ตรวจโดยไม่ขัดขืน 3.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ระบุว่า “การสั่งให้ตรวจร่างกาย หรือกระทำการอื่นใดแก่ร่างกายของผู้ต้องหา ต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่จำเป็นเกินสมควร และต้องกระทำโดยแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญภายใต้กฎหมาย และต้องไม่กระทำในลักษณะที่เป็นการทรมาน หรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม”
ทนายรณณรงค์ กล่าวต่อว่า จึงไม่ทราบเหตุผลที่ “เป๊ก” ปฏิเสธการตรวจ เพราะสุดท้ายแล้วตามขั้นตอนก็สามารถถูกบังคับตรวจได้อยู่ดี แม้เพียงเส้นผมเล็ก ๆ ก็สามารถใช้ตรวจหาสารเสพติดได้ พร้อมมองว่าส่วนตัวเชื่อว่า “เป๊ก” คงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่อาจแค่มีอาการเมาเท่านั้น แต่เพื่อความกระจ่างและลดข้อครหาจากสังคม ควรเข้ารับการตรวจตามกฎหมาย
ทั้งนี้ กรณีที่ ผกก.สน.หัวหมาก ออกมาให้ข้อมูลว่า “เป๊ก ผลิตโชค” ปฏิเสธตรวจเลือด โดยชี้ว่าเป็นสิทธิผู้ป่วย เนื่องจากเพียง “เมาแล้วเดิน” ไม่ได้ขับรถ จึงไม่เข้าข่ายให้ใช้กฎหมายจราจรทางบังคับตรวจได้นั้น ทนายรณณรงค์เห็นว่าเป็นเรื่องถูกต้อง แต่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายยาเสพติดหรือกฎหมายอื่น ๆ ในการตรวจสอบแทนได้ ซึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องซับซ้อน