“ฮุนเซน” โวคนไทย 1 ล้านกว่าคนอ่านโพสต์ปมนำภาพเป็นเป้าปืน หวังได้สำนึกการกระทำไม่เป็นอารยะ

“ฮุนเซน” เผยคนไทยถึง 1 ล้านกว่าคน เข้าอ่านโพสต์กรณีเอาภาพตนเป็นเป้ายิงปืนงานวัดอันเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรม หวังว่าคนไทยจะได้สำนึกในสิ่งที่ทำซึ่งไม่สมควรแก่ความเป็นชาติที่มีอารยธรรม
หลังจากที่นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ตำหนิการกระทำของคนไทยอย่างรุนแรงว่า ไร้มนุษยธรรมและเลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ กรณีที่นำภาพของเขาไปเป็นเป้ายิงปืนอัดลมในงานวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเรียกร้องคนกัมพูชาไม่ให้ทำอะไรตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน ต้องรักษาความเป็นชาติอันสูงส่งและมีคุณธรรมต่อไป แต่หากเจ็บปวดและขุ่นเคืองใจต่อการประทำของคนไทย ก็ให้ยกเลิกการใช้สินค้าไทย ถ้ามีเงินบาทก็ให้เอาไปแลกเป็นเงินเรียลเพื่อทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาแข็งแกร่งขึ้นนั้น
ล่าสุด วันนี้(6 ต.ค.) เมื่อเวลา 20.22 น.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กอีกว่า “หลังจากโพสต์ข้อความบรรยายถึงการกระทำอันผิดศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม และโหดร้ายของคนไทยบางกลุ่ม ณ เวลา 19.45 น. ของวันนี้ (7 ชั่วโมง) มีผู้เข้าดู 4,715,531 คน ซึ่ง 26.8% เป็นคนไทย หรือประมาณกว่า 1 ล้านคน ดังแสดงในตารางที่แนบมา
“หวังว่าคนไทยจำนวนมากที่ได้ดูข้อความนี้ จะสำนึกในคุณค่าของชาติของพวกเขาอย่างมีความรับผิดชอบ เพราะสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนั้น ไม่สมควรแก่การเป็นชาติที่มีความเป็นอารยะและอารยธรรมอันสูงส่งเลย” นายฮุนเซน กล่าว