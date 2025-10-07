ยินดีแบบใหม่! โรงเรียนขึ้นป้าย "ยินดีที่ครูยังไม่ได้ย้าย" ลูกศิษย์แฮปปี้คุณครูยังอยู่ต่อ

โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมขึ้นป้ายแสดงความยินดีแก่คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One ที่ไม่ได้ย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ ชาวเน็ตแห่แซว คำพูดมากมาย ความหมายอยู่ที่เดิม
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เฟซบุ๊ก To Be Number One-โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ได้โพสต์ประกาศการแสดงความยินดีแก่คุณครูมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ คุณครูที่ปรึกษาชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม โดยในป้ายประกาศยินดี เขียนไว้ชัดเจนว่า "ชมรม To Be Number One โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ขอแสดงความยินดี นางสาวมนัสวีร์ สมบูรณ์นันทน์ เนื่องในโอกาสที่ยังไม่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่"
เมื่อสังเกตดีๆ จะเห็นได้ว่าเป็นการยินดีที่ไม่ได้ย้ายไปไหนนั่นเอง และมีเหล่าลูกศิษย์ร่วมกันแสดงความยินดีที่คุณครูไม่ได้ย้ายไปไหนยังอยู่ที่เดิม
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนมากร่วมแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว เช่น ยินดีกับคุณครูด้วยนะครับ ที่ได้ทำงานในสถานศึกษาเดิม, พลังบวกเชิงลบ, คำพูดมากมาย ความหมายอยู่ที่เดิม