‘ซีรีส์วาย’ ช่อง7 HD “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ“ Lottery Doctor บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย “บอสตั้น-คัท“ พร้อมเสิร์ฟ!!

คุณศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ ประธานกรรมการบริษัท แม็กซิม่อน เอ็นเตอร์เทนเมสต์จำกัด ผู้จัดซีรีส์เรื่องอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ Lottery Doctor จับมือพาสเนอร์ทางธุรกิจ คุณวาฐิตา เพ็ญชาญวัฒนกิจ, คุณสิปปกร วงศ์สมาน, คุณณัฏฐสิทธิ์ วีนาซีมูทู และคุณสมเกียรติ ทวีสิทธิ์ จัดบวงสรวงซีรีส์เรื่อง “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ“ Lottery Doctor เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดกล้อง ได้รับเกียรติจาก มล.ยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธี และยังมีสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนจากแบรนด์ ไอติมไผ่ทอง UMF สนามชัย ปีโป้กัมมี่ LION EV เข้าร่วมพิธีด้วยซีรีส์แนวคอมเมดี้ เรื่องอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ“ Lottery Doctor สร้างจากนิยายยอดนิยมผลงาน mostlycloudyเรื่องราวของนักศึกษาวิศวะ แน็ค(นายเอก) ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการคาดเดาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเดาว่าใครแอบชอบใคร เดาว่าใครรู้สึกอย่างไร เดาว่าข้อสอบว่าข้อไหนได้คะแนน เขาเดาได้ทุกอย่าง กระทั่งเขามีจุดหมายในชีวิตอันสูงสุด แน็คอยากรวย เขาเลยหันมาเอาดีทางด้านการเดาเลขหวยเป็นพิเศษ ทว่าทุกอย่างก็เหมือนจะไม่เป็นใจ แน็คไม่สามารถเดาเลขหวยถูกได้ด้วยตัวเอง หลายงวดมากที่โดนหวยกิน จนมาเจอกับ จาฟาร์(พระเอก) ที่แน็คเทิดทูนบูชาเป็นดั่งเทพเจ้า เพราะว่าท่านฟาร์นั้นได้มอบตัวเลขให้ เพื่อการตามหาตัวเลขที่จะทำให้เป็นเศรษฐี แน็คจึงต้องพาตัวเองไปใกล้ชิดกับท่านฟาร์อย่างช่วยไม่ได้ แต่ใกล้ชิดกันไป ใกล้ชิดกันมา หัวใจดันเต้นแรงจนห้ามไม่อยู่ เขาควรจจะจัดการตัวเองอย่างไรดี...🌟นักแสดงนำ :บอสตั้น - ศุภเดช วิไลรัตน์, คัท - ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู🌟ร่วมด้วยนักแสดงช่อง 7HD :เติร์ก - ณัฐชนน ภูวนนท์, พีพี - พัชญา เพียรเสมอ, บิ๊กเอ็ม - สุเมธา รอยสี, กัปตัน - กันณทร ชะระภิญโญ (รับเชิญ)🌟นักแสดงจาก To be number one idol นิว - วชิรวิทย์ แสงจันดา, โรม - ณภรกชมน สอนภาเมือง, ชิน - ศตาชิน ศิริสาคร🌟 แคมป์ - คุณาธิป ตระการจันทร์, จิมมี่ จิรเมธ, บาส - การัณย์ ทองพรรณ, สโนว์ ไวท์, ชลิดา สุทธิทศธรรม, เต้ - ปฏิพัทธ์ กันฉาย, อ๊อด - ธานัท จุลสัตย์, กิมจุ้ย - เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ, ไตรทศ เพ็ญชาญวัฒนกิจ,ลาเต้-กฤษฎา ธนากร, เบญญาภา ตียาพันธ์, จัสมิน เฟลเทน และนักแสดงอีกมากมายผู้จัด : ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์อำนวยการผลิต: บริษัท แม็กซิม่อน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัดบทประพันธ์ : mostlycloudyผู้กำกับ บทซีรีส์ : เอสิเอส เยาวนานถออกอากาศ : สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (CH7 HD) เดือนพฤศจิกายนช่องทางการติดตามFB : อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอX : lotterydoctor_IG : lottery_doctor_Tiktok : lotterydoctor_official_Youtube : MAXIMON CHANNEL#อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ#LotteryDoctor#MaximonEntertainment#Ch7HDDramaSociety#Ch7HDEntertainment#ซีรีส์วายช่อง7hd#Ch7HD