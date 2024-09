ขอโทษแล้ว! กรรมการหญิงหอบกระเช้าขอโทษเด็ก ปมพูดเหยียด LGBTQ เวทีประกวดไอดอลดัง (ชมคลิป)

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งเป็นคุณครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่คณะกรรมการการประกวดสุดยอดเยาวชนต้นแบบ เก่ง และ ดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 15 จ.พิษณุโลก พูดคอมเมนต์นักเรียนที่เข้าประกวด ซึ่งเป็นกลุ่ม LGBTQIA+ ว่า “เวทีนี้ไม่เปิดรับขนาดนั้น ผู้ชายคือผู้ชาย ผู้หญิงคือผู้หญิง” จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรรมการคนดังกล่าวเป็นจำนวนมากล่าสุด วันที่ 7 ก.ย. กรรมการประกวดคนดังกล่าวนำกระเช้า เข้าขอโทษเด็กแล้ว ยอมรับสื่อสารไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยเพจ TO BE NUMBER ONE PHITSANULOK โพสต์ข้อความระบุว่า ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิษณุโลก ขออภัยในการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และได้มีการพูดคุยกับน้องผู้เข้าประกวด จนมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้ว สำนักทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดพิษณุโลกกราบขอภัยทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้อีก ขอบคุณครับ/ค่ะ