ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด" ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

ราชบุรี - รมช.กระทรวงพานิชย์ เปิดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาด" ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นค่ำวานนี้( 22 มี.ค.) ที่บริเวณเวทีหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และกาชาดประจำปี 2568 โดยมี นส.ฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมงาน โดยมี นส.ปิยะฉัตร ไพชนม์ ปลัดจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการจัดงาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมือง โอ่งและงานกาชาดประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2568เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม การท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลักและเมืองรอง รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อกระจาย รายได้ในรูปแบบเศรฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้น เศรษฐกิจภายใประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรี เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นจังหวัดราชบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มี ความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยววิถีชุมชน อีกทั้งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้จังหวัดราชบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดจึงได้จัดงานท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2568จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2568 ที่บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรีสำหรับกิจกรรมภายในงาน เต็มไปด้วยภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ขบวนแห่สีสันอัตลักษณ์ ร่วมชมความสวยงามของขบวนแห่ขบวนแห่ 10 อำเภอ ภายได้แนวคิด "สานสายใย...รวมใจชาติทันธุ์" มีกิจกรรมลุ้นสนุกและนิพรรศการ จากหน่วยงานกาศรัฐและเอกชน กิจกรรมต้านการประมงนิทรรศการปลาสวยงามนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเมืองราชบุรี การประกวดพืชผัก ผลไม้ทางการเกษตร ชิงเงินรางวัลโซนของดีเมืองโอ่ง พบกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น งานหัตถกรรมและสินค้า OTOP สินค้าขึ้นชื่อของผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดขนอน- การแสดง ชมรม To Be Number One- การแสดงวงดนตรีนักเรียน- การแสดงฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงตลอดงาน 10 วัน ร่วมชมร่วมเชียร์ความสนุกของการประกวดธิดาโอ่งชิงเงินรางวัลพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัล การประกวดร้องเพลงของผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น (หญิง - ชาย) ชิงเงินรางวัลและโล่รางวัลอาหารของดีของขึ้นชื่อจังหวัดราชบุรี ร่วมชิมและซ้อปกิจกรรมถนนอาหารอร่อย พร้อมเมนูขึ้นชื่อจากร้านเด็ดสวนสนุกและกิจกรรมพิเศษ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน และการละเล่นสำหรับเด็กและครอบครัวงานกาชาดเพื่อการกุศล ลุ้นรางวัลใหญ่จากสลากกาชาดจุดถ่ายภาพเช็คอิน พบการตกแต่งประดับไฟแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระการตา