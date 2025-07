สนศ.ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จมายัง ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการพระราชทานรางวัล ประจำปี 2567 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2568 ในการนี้นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางอริศรา รัตนพงษ์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน นายวุธิ เตชะนอก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน สำนักการศึกษา ผู้บริหารกรุงเทพมหารคร ผู้บริหารสำนักงานเขต ครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ เมื่อเวลา 14.00 น. วันเดียวกัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานรางวัลจากพระฉายาลักษณ์ฯ ในพิธีประกาศผลการประกวด ประจำปี 2567 โดยมีนายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางความปลาบปลื้มปิติของผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่มาร่วมรับเสด็จโดยทั่วกัน.