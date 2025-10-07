"เสี่ยโบ๊ท" เปิดปม "อำนาจ รื่นเริง" อดีตแชมป์โลกเมาปลิ้นแท้จริงคือ "ผู้ป่วยจิตเวช" วอนรัฐช่วยด่วน! ลั่นยอมออกค่ารักษาทั้งหมด

"เสี่ยโบ๊ท เพชรยินดี" โปรโมเตอร์มวยไทยชื่อดัง ออกมาเปิดเผยความจริงสุดสะเทือนใจเบื้องหลังชีวิต "อำนาจ รื่นเริง" อดีตแชมป์โลก IBF ที่ตกเป็นข่าวเมาปลิ้นถูกหนุ่มส่งของชกจนร่วง โดยระบุว่าแท้จริงแล้วอำนาจคือ ผู้ป่วยทางจิตเวช ที่อาการทรุดหนักจากการดื่มเหล้าเพื่อลืมปัญหาครอบครัว เสี่ยโบ๊ทยืนยันว่าได้เคยช่วยเหลือและพาเข้ารับการบำบัดมาแล้ว แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากขาดคนดูแลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พร้อมวิงวอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ยื่นมือเข้ามาดูแลรักษาอดีตฮีโร่ชาติเป็นการด่วน โดยลั่นว่าพร้อมออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากมีใครสามารถพาอำนาจไปบำบัดและหยุดเหล้าได้ หวั่นหากปล่อยไว้ไม่นานเกินรออาจเห็นอดีตยอดมวยไทยคนนี้ "กลายเป็นศพอยู่ข้างถนน" อย่างแน่นอน
จากกรณี คลิปวิดีโอ "อำนาจ รื่นเริง" อดีตนักชกดีกรีแชมป์โลก IBF และเคยผ่านการรับใช้ทีมชาติไทยในมวยสากลสมัครเล่นมาแล้ว อยู่ในสภาพที่เมาปลิ้น หาเรื่องคนอื่นภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง จนหนุ่มในคลิปพยายามเข้ามาเคลียร์ และพูดดีๆ ว่าให้กลับไปนอน แต่เจรจากันไม่รู้เรื่อง สุดท้ายโดนสอนมวยจนเสียเชิงอดีตแชมป์โลกเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 ต.ค. เพจ "Yindeeman’s Talk" รายการพูดคุยที่มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับ วงการมวยไทยเป็นแหล่งรวมเรื่องราวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของ "ตำนาน" และ "ความเคลื่อนไหว" ในโลกของมวยไทยครับโดยมี "เสี่ยโบ๊ท" โปรโมเตอร์มวยไทย ชื่อดัง ผู้ก่อตั้ง ค่ายมวยเพชรยินดี ได้ออกมาพูดถึง "อำนาจ รื่นเริง" จากคลิปเมาจนถูกหนุ่มส่งของซัดร่วงหน้าร้านสะดวกซื้อ โดย "เสี่ยโบ๊ท" ได้ออกมาพูดถึงประเด็นหลักๆว่า
พี่เพชร (หรือ อำนาจ รื่นเริง) เป็นบุคคลที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในฐานะอดีตแชมป์โลก IBF และเป็นวีรบุรุษของคนไทย เคยมีค่าตัวสูงถึง 10 ล้านบาทจากการชกกับ ซูชิหมิง ที่มาเก๊า และถือเป็นยอดมวยไทยเบอร์ 1 ในวงการกีฬา ยามที่เขาได้รับเหรียญรางวัล ผู้คนต่างชื่นชมยินดี แต่ปัจจุบันเขาตกต่ำ ไม่มีใครในชีวิตแล้ว
พื้นฐานความจริงคือ พี่เพชร เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช จิตใจ สมอง และความคิดของเขาไม่ปกติแล้ว สาเหตุหลักของปัญหาคือ เรื่องครอบครัว โดยพี่เพชรมีปัญหาครอบครัวและแยกทางกับภรรยามาประมาณ 2 ปี ทำให้เขาใจสลายและเกิดอาการหลอน เขาพยายามลืมเรื่องภรรยาด้วยการ ดื่มเหล้า อย่างหนัก ซึ่งเป็นทางออกเดียวที่เขาคิดได้ การดื่มเหล้าแบบไม่หลับไม่นอนเพื่อลืมความทุกข์ ทำให้เขาไม่มีสติและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง
เมื่อปีที่แล้ว พี่เพชรมาขอสมัครงานที่ค่าย "เสี่ยโบ๊ท" ได้ช่วยโอนเงินค่าอาหารและค่าใช้จ่ายให้หลายครั้ง เนื่องจากบางครั้งเขาไม่มีเงินกินข้าว ก่อนให้โอกาสสุดท้าย โดยรับเขาเข้าทำงานเป็นครูมวย-เทรนเนอร์ ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ข้อตกลงที่สำคัญที่สุด คือ พี่เพชรต้องเลิกดื่มเหล้า อย่างไรก็ตาม หลังจากรับปากได้เพียง 2-4 วัน เขาก็กลับไปดื่มเหล้าอีก และมีอาการหลอน (เช่น คิดว่ามีคนจะมาฆ่า) สภาวะช่วงนั้นคือการดื่มเหล้า ไม่นอน มีความทุกข์ใจ และเป็นโรคซึมเศร้า ทุกอย่างรวมกันหมด
สถานการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อเขาเมาและถือมีดไล่ฟันคนในค่าย เสี่ยโบ๊ทจึงตัดสินใจให้เทรนเนอร์และนักมวยจับตัวเขาและส่งไปโรงพยาบาล เสี่ยโบ๊ทต้องพูดคุยเจรจาอย่างหนัก เพราะพี่เพชรไม่ยอมไปโรงพยาบาล โดยย้ำว่าการรักษาตัวเองให้หายและการบำบัดคือทางเดียวที่จะช่วยเขาได้
สุดท้าย พี่เพชรถูกนำตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลบ้านสมเด็จเป็นเวลา 20 วัน ค่ารักษาทั้งหมดผู้พูดเป็นผู้ออกให้ทุกบาททุกสตางค์ ผลการตรวจยืนยันว่า ไม่มีการใช้ยาเสพติด (ตรวจปัสสาวะและเลือดแล้ว)
หลังจากหยุดเหล้า 20 วันในโรงพยาบาล ร่างกายของพี่เพชรเริ่มฟื้นฟู เมื่อออกจากโรงพยาบาล เขาถูกแนะนำให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะกลับมาทำงาน แต่หลังจากกลับไปถึงบ้าน เขาก็เมาอีก ผู้พูดเห็นว่าเขาหมดทางช่วยแล้ว เนื่องจากเขากลับไปดื่มเหล้าอีกครั้ง
พี่เพชรน่าสงสารเพราะเขาขาดครอบครัวและขาดคนที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือชี้ทางให้ การให้เงินเขาไปก็จะนำไปซื้อเหล้า แม้ว่าผู้พูดจะยังให้เงินเขาอยู่ 2-3 ครั้งที่เขาโทรมา ในช่วง 4-5 เดือนหลัง เสี่ยโบ๊ทไม่สามารถติดต่อพี่เพชรได้ และทราบข่าวล่าสุดว่าเขาจำใครไม่ได้แล้ว แม้แต่เพื่อนสนิท คลิปที่ปรากฏเป็นข่าวล่าสุดเกิดขึ้นที่พัทยา และไม่ทราบว่าปัจจุบันใครเป็นคนดูแลอยู่
สิ่งที่น่าหดหู่คือเพจต่าง ๆ นำเสนอข่าวในทำนองว่าเขาเมาและทำร้ายชาวบ้าน ซึ่งเป็นการซ้ำเติมโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยทางจิตเวช ผู้คนตำหนิและซ้ำเติมเขา เสี่ยโบ๊ทวิงวอนขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมมวยสมัครเล่น, กกท., หรือกระทรวงพัฒนาสังคม ให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเขา หากปล่อยไว้แบบนี้ ผู้พูดเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอ จะเห็นพี่เพชรเป็นศพอยู่ข้างถนนอย่างแน่นอน
เสี่ยโบ๊ทพร้อมที่จะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากมีใครสามารถนำตัวพี่เพชรไปเข้ารับการรักษาและบำบัดให้หยุดเหล้าได้ ย้ำว่ายินดีให้เงินทุกบาททุกสตางค์ เสี่ยโบ๊ทเชื่อว่ายังมีคนจำนวนมากที่อยากช่วยเหลือพี่เพชร แต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไร และต้องการให้หน่วยงานหรือโรงพยาบาลรับเขาเข้าไปหยุดเหล้าให้ได้