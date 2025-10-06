พม.ชลบุรี รุดเยี่ยม “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก IBF เผยเจ้าตัวเครียดเรื่องครอบครัว–ตกงาน–ห่วงลูกชายและถ้วยรางวัลพระราชทานที่สูญหาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พัฒนาสังคมฯ ชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามอาการ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลกมวยสากล หลังมีคลิปทะเลาะวิวาทหน้าร้านสะดวกซื้อ เจ้าตัวยอมรับภาวะเครียดจากปัญหาครอบครัวและชีวิตที่ตกอับ ด้าน พม.ชลบุรี เตรียมหาทางช่วยเหลือและติดตามของรางวัลพระราชทานที่หายไป
จากกรณีคลิปในโลกโซเชียลเผยภาพ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลกมวยสากล IBF ชาวไทย มีปากเสียงและชกต่อยกับชายวัยรุ่นบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ หน้าหมู่บ้านพฤกษชาติ 2 ภายในซอยหมอย้อย หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนชาวบ้านต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา มาควบคุมตัวไป หลังเกิดเหตุเจ้าตัววิ่งหนีเข้าไปนั่งหมดแรงอยู่ในหมู่บ้าน ขณะที่ญาติได้วอนภาครัฐเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากอดีตนักชกมีอาการทางจิตและเคยผ่านชีวิตที่ยากลำบาก
ล่าสุด วันนี้( 6 ต.ค.) นางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับนายอำนาจ เพื่อประเมินสภาพจิตใจและหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งพบว่านายอำนาจสามารถพูดคุยตอบโต้ได้ตามปกติ
นายอำนาจ เปิดใจกับเจ้าหน้าที่ว่า ที่ผ่านมาเกิดความเครียดสะสม หลังเลิกรากับภรรยา อีกทั้งเป็นห่วงลูกชายที่อยู่ต่างจังหวัด รวมถึงรู้สึกเสียใจที่ถ้วยรางวัลพระราชทานและเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการชกมวยในอดีตสูญหายไป หลังขายบ้านเมื่อครั้งบวชเป็นพระ ซึ่งภรรยาเก่ารับของไปตอนขนย้าย แต่เมื่อสอบถามกลับได้รับคำตอบว่าไม่รู้เรื่อง ทำให้เกิดความเครียดจนหันมาดื่มสุรา และสุดท้ายก่อเหตุทะเลาะวิวาทดังกล่าว
นางจันจิรา เปิดเผยว่า ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีจะประสานตรวจสอบและติดตามของรางวัลที่สูญหาย พร้อมประเมินแนวทางช่วยเหลือด้านการรักษาและฟื้นฟูอาชีพให้แก่นายอำนาจ โดยได้กำชับให้เลิกดื่มสุรา และเมื่อสุขภาพดีขึ้นให้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับญาติ พร้อมหางานทำเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
ขณะเดียวกัน ญาติของนายอำนาจต่างรู้สึกดีใจที่หน่วยงานรัฐให้ความสนใจ พร้อมหวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ “อดีตแชมป์โลก” กลับมายืนได้อีกครั้งในสังคม.