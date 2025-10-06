ญาติ “อำนาจ รื่นเริง” วอนรัฐช่วยรักษาอาการทางจิต หลังอดีตแชมป์โลกตกอับ ครอบครัวแตก–สภาพจิตทรุดหนัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ญาติ “อำนาจ รื่นเริง” อดีตแชมป์โลก IBF วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือพาเข้ารักษาอาการทางจิต หลังมีอาการเครียดจากปัญหาครอบครัวและชีวิตตกต่ำ จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่ศรีราชา ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัว
จากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียล แสดงภาพชายลักษณะคล้ายคนเมา ทราบภายหลังคือ นายอำนาจ รื่นเริง อดีตนักชกแชมป์โลก IBF ชาวไทย ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นชายบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ หมู่บ้านพฤกษชาติ 2 ภายในซอยหมอย้อย หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยมีภาพเหตุการณ์นายอำนาจชกต่อยกับวัยรุ่น ก่อนชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจ สภ.ศรีราชา เข้าควบคุมตัว ขณะนายอำนาจพยายามหลบหนีและหมดแรงไปนั่งอยู่ภายในหมู่บ้าน
ล่าสุด (6 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบและพูดคุยกับ นางสาววันดี รื่นเริง น้าที่เลี้ยงดูอำนาจมาตั้งแต่เด็ก และ นางสาวจุฬาลักษณ์ ระหา หลานสาว ซึ่งต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดและน้ำตาคลอ หลังทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นางสาววันดี เปิดเผยว่า รู้สึกเสียใจที่เห็นหลานชายต้องถูกทำร้ายทั้งที่อยู่ในสภาพเมาและไม่มีทางสู้ ยอมรับว่าช่วงนี้อำนาจมีอาการทางจิต มีพฤติกรรมเหม่อลอย พูดคนเดียว เอะอะโวยวายเป็นบางครั้ง ซึ่งคาดว่าเกิดจากความเครียดสะสมเรื่องครอบครัว หลังแยกทางกับภรรยาและลูกจนสภาพจิตใจย่ำแย่
“เขาเคยเป็นแชมป์โลก แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลย ครอบครัวก็แตกแยก ลูกเมียไม่เอา กลับมาอยู่กับเราได้ 2–3 เดือนแล้ว ก็เห็นว่าเค้าเหมือนคนสติไม่ดี พูดคนเดียวบ้าง ร้องไห้บ้าง แต่ไม่เคยทำร้ายใคร แค่เวลาเค้าคลุ้มคลั่งจะเอะอะด่าทอคนที่ฝังใจอยู่ในหัว เช่น ลูก เมีย หรือแม่ที่เค้าคิดว่าไม่รักเขา”
“เราก็อยากให้หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วย เพราะตอนนี้เขาแย่มาก เหมือนคนหลงทาง ไม่รู้จะไปไหนแล้ว” นางสาววันดี กล่าวทั้งน้ำตา
ญาติเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุอำนาจมีอาการคุ้มคลั่ง คิดฟุ้งซ่าน แล้วปีนหนีออกจากบ้าน ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด จนกระทั่งมาทราบข่าวจากโซเชียลว่ามีเรื่องชกต่อยกันที่ร้านสะดวกซื้อ และถูกตำรวจควบคุมตัวไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ทั้งนี้ ญาติระบุว่า อำนาจเพิ่งได้รับการประกันตัวออกจากเรือนจำในคดียาเสพติด และมีกำหนดต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ โดยที่ผ่านมา ญาติพยายามดูแลให้กำลังใจตลอด แต่ยอมรับว่าศักยภาพไม่เพียงพอจะดูแลอาการทางจิตได้อย่างต่อเนื่อง
“อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช เข้ามาช่วยรับตัวไปรักษาให้ถูกวิธี เพื่อให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง”
อำนาจ รื่นเริง เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการคว้าแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) รุ่นฟลายเวต แต่หลังจากแขวนนวม ชีวิตกลับพลิกผัน ต้องเผชิญปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และสุขภาพจิต จนตกอยู่ในภาวะย่ำแย่ดังที่เห็นในปัจจุบัน