"อำนาจ" เปิดปากหลังเมาปลิ้นอาละวาด เผยเครียดเพราะเลิกกับเมีย ยืนยันจะเลิกสุราให้ได้

จากกรณีคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล ซึ่ง อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมเปี้ยนโลก IBF ที่ปัจจุบันแขวนนวมไปแล้ว อยู่ในสภาพเมาปลิ้นจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทบริเวณร้านสะดวกซื้อ หน้าหมู่บ้านพฤกษชาติ 2 ภายในซอยหมอย้อย หมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา นางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชลบุรี ได้เดินทางเยี่ยมดูอาการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจากการสังเกตอาการพบว่านายอำนาจ สามารถพูดคุยสอบถามได้ตามปกติ โดยนายอำนาจ เผยว่าที่ตนทำไปตามที่ปรากฎในคลิป คือก่อนหน้านี้เกิดอาการเครียด เนื่องจากได้เลิกกับภรรยา อีกทั้งเป็นห่วงลูกชายที่อยู่ต่างจังหวัด และยังตกงานไม่มีงานทำ
ขณะเดียวกัน อำนาจ ยังเผยอีกว่า “ตอนนี้เป็นห่วงถ้วยรางวัลพระราชทานและเหรียญรางวัลที่เคยมี ก่อนขายบ้านเมื่อครั้งบวชพระ และภรรยาเก่าเอาไปตอนขนย้าย แต่เมื่อโทรถามกลับปฏิเสธไม่รู้ จึงหันมาดื่มสุรา จนเกิดอาการเมาก่อเหตุทะเลาะวิวาทตามที่เป็นข่าว”
โดย นางจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวอีกว่า ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ก็รับปากจะสอบถามติดตามถ้วยรางวัลและของที่หายไปให้ แต่ก็ได้กำชับให้ทางนายอำนาจ เมื่อรักษาตัวหายดีแล้วกลับไปอยู่กับญาติ ก็ให้รีบหางานทำ และอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสุราที่เป็นต้นเหตุอีก ซึ่งทางนายอำนาจก็รับปากว่า เมื่อหายดีแล้วจะรีบหางานทำ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาอีก