รวบแล้ว โจรยกเค้าบ้าน “แน็ก ชาลี” ได้คืนกีตาร์-ไวโอลิน-ปืน ยึดของกลางอื่นได้อีกเพียบ

ตำรวจสืบ บก.น.4 จับหนุ่มวัย 29 ปี ผู้ต้องหาก่อเหตุยีองลักทรัพย์บ้าน “แน็ก ชาลี” ส่งมอบคืนกีตาร์ ไวโอลิน และปืน พร้อมยึดของกลางอื่นๆ ได้อีกจำนวนมาก
วันนี้ (24 ก.ย.)พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.ท.ศุภากร แก้วเขียว รอง ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.ท.วิบูลย์ นนทะแสง รอง ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.ท.ธรรศพงศ์ พัฒนกิตติสกุล รอง ผกก.สส.บก.น.4 พ.ต.ท.เอกธนัช อ้นรักษ์ สว.กก.สส.บก.น.4 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 3 ร่วมกันจับกุม นายอิทธิพล อายุ 29 ปี บริเวณบ้านพักแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร แจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย ของพื้นที่ สน.โชคชัย
ภายหลังเกิดเหตุชุด สืบสวนนครบาล 4 ออกสืบสวนหาข่าวจนพบมีการโพสต์ขายกีตาร์บนแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสของเฟซบุ๊กชื่อว่า “กีตาร์คลาสสิคญี่ปุ่น” ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่ากีตาร์ที่โพสต์ประกาศขายดังกล่าว เป็นกีตาร์ของตนจริง ซึ่งเป็นกีตาร์ที่ถูกลักทรัพย์มาจากบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงทำการสืบสวนและให้สายลับติดต่อสั่งซื้อสินค้ากีตาร์ผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก ชื่อว่า “Yuji ไวโอลีน Suzuki ปีเก่า” ในราคา 1,000 บาท โดยโอนเงินซื้อกีตาร์ผ่านบัญชีชื่อบัญชีนายเอกพันธ์ ผู้ต้องหา และผู้ขายนัดรับส่งสินค้าบริเวณพฤกษาแมนชั่น ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนและนำกำลังเดินทางไปยังจุดหมายที่ได้รับแจ้ง
ต่อมานายเอกพันธ์ ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณสัณฐานตรงตามที่สายลับได้แจ้งไว้ ยืนอยู่บริเวณหน้าพฤกษาแมนชั่น ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทุกนายจึงได้แสดงตนขอทำการตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ดูจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงเข้าทำการตรวจค้น
จากการตรวจค้นพบ กีตาร์ (ภาษาจีน) มีเลข 35 พร้อมกล่อง 1 ตัว กีตาร์ (ภาษาจีน) มีเลข 1967 พร้อมกล่อง 1 ตัว กีตาร์ (ภาษาจีน) มีเลข 85 จำนวน 1 ตัว กีตาร์ ยี่ห้อ ACADEMY GUITAR พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว พบของกลางอยู่บริเวณหน้าพฤกษาแมนชั่น ซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงนำกีตาร์ให้ผู้เสียหายดูและตรวจสอบ ซึ่งผู้เสียหายตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากการตรวจค้นและจับกุมดังกล่าวเป็นของที่หายไปจริง
จากการสอบถามนายเอกพันธ์ ยอมรับของกลางดังกล่าวเป็นของตนเองจริง ซึ่งของกลางทั้งหมดได้มาจาการซื้อขายกับ นายสำอางค์ (สงวนนามสกุล) หรือ อ้น ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย ของพื้นที่ สน.โชคชัย เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2568 เลขคดีที่ 903/2568
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนขยายผล นายเอกพันธ์ ให้การยอมรับว่ายังมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ฯ เก็บรักษาไว้ที่ห้องพัก ในซอยรามคำแหง 60 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงขอทำการตรวจค้น
พบไวโอลิน ยี่ห้อ Kisosozaki violno co 1720 จำนวน 1 ตัว หมวกกันน็อก ยี่ห้อ SORYO จำนวน 1 ใบ กีตาร์ Yamaha พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว กีตาร์ AG 6F พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว กีตาร์ (ภาษาจีน) มีเลข 33 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว เบ็ดตกปลา พร้อมรอก ยี่ห้อ V.I.P. FISHERMAN 8 จำนวน 1 คัน เบ็ดตกปลา พร้อมรอก ยี่ห้อ FRC 601 จำนวน 1 คัน กระเป๋าผ้าสีดำ จำนวน 1 ใบ
นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ฯ เก็บรักษาไว้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่บริเวณห้องเช่าไม่มีเลขที่ ซอยโชคชัย 4 ซอย 19 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงเดินทางลงไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวและขอทำการตรวจค้น และนายเอกพันธ์ ได้แสดงความยินยอมให้ทำการตรวจค้น
ผลการตรวจค้นพบ กีตาร์ ยี่ห้อ CLASSIC GUITAR 100 พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว กีตาร์ ยี่ห้อ YOKOHAMA พร้อมกล่อง จำนวน 1 ตัว กล่องกีตาร์ จำนวน 1 ใบ
จากพยานหลักฐานดังกล่าว จึงมีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ต้องหาน่าจะได้กระทำความผิดอาญา และเชื่อว่า จะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น และไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ นายเอกพันธ์ ทราบว่า “ลักทรัพย์ หรือรับของโจร” พร้อมทั้งแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับทราบ ผู้ถูกจับกุมทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมายดีแล้ว
ผู้ถูกจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และยอมรับว่าของกลางทั้งหมดได้มาจากการซื้อขายกับนายสำอางค์ ทำเพียงครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวในคดีร่วมกันลักทรัพย์ หรือ ร่วมกันรับของโจร ของ สน.โชคชัย เลขคดีที่ 903/2568 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2568 เป็นความจริง
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้นำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางดังกล่าวมายัง กก.สส.บก.น.4 เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวน สน.หัวหมาก ดำเนินคดีตามกฏหมาย
จากการสืบสวนขยายผล ชุดปฏิบัติการที่ 3 กก.สส.บก.น.4 ติดตามของกลางที่โดนยกเค้า เคสลักทรัพย์บ้าน แน็ก ชาลี เบื้องต้นผลการติดตามของกลางดังกล่าวได้ปืนสั้น กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 6.35 มม. BT65556V ยี่ห้อ BERETTA จำนวน 1 กระบอก ลงประจำวัน รับของกลางคืนเรียบร้อย จากการสืบสวนขยายผล กก.สส.บก.น.4 ต่อมา กก.สส.บก.น.4 (ชุดปฏิบัติงานที่ 3) ได้ติดตามของกลางเคสลักทรัพย์บ้านแน็ก ชาลี ได้ ไวโอลีนเพิ่มอีก 8 ตัว