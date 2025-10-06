กรมอุทยานฯ ยึด "มเหสี" สิงโตอินฟลูฯ ย้ายไปบึงฉวาก หลังหลุดจากกรงกัดชาวบ้านเจ็บ 2 ราย

“กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เผยความคืบหน้ากรณี"มเหสี" สิงโตอินฟลูฯ หลุดจากกรงทำร้ายเด็ก ล่าสุดถูกอายัดส่งศูนย์ฯบึงฉวาก เตรียมดำเนินคดีเจ้าของ ผิด 2 กฎหมาย ทั้งปล่อยปละละเลย-ละเลยสัตว์ป่าควบคุม
จากกรณี "มเหสี" สิงโตเพศเมียของอินฟลูเอนเซอร์ ดาว TikTok หลุดจากกรงมากัดชาวบ้าน เด็กอายุ 11 ขวบ เป็นเหยื่อเกือบเอาชีวิตไม่รอด ส่วนสิงโตที่ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้แล้ว
ล่าสุด วันนี้ (6 ต.ค.) เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ได้โพสต์รายงานความคืบหน้า ระบุว่า “นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยถึงความคืบหน้ากรณีสิงโตหลุดออกไปทำร้ายเด็กและประชาชนที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ตามข้อสั่งการของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล่าสุด นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ได้รายงานสรุปเหตุการณ์และความคืบหน้า โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ อายัดสิงโต และดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ที่บ้านเลขที่ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนายปริญญา เจ้าของสิงโต โดยนายปริญญาฯ ได้นำสิงโตเพศเมียอายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน ออกมาผูกไว้ที่เสาเหล็กข้างบ้านเพื่อทำการซ่อมแซมกรงเลี้ยง แต่สิงโตได้หลุดออกไปทำร้ายประชาชนในบริเวณถนนหน้าบ้าน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย โดย เด็กชาย อายุ 11 ปี ได้รับบาดเจ็บจากรอยเล็บของสิงโตบริเวณหน้าอก บาดแผลจากการถูกกัดที่บริเวณสะโพก ได้รับการนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และชาย อายุ 43 ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย ซึ่งได้รับการนำส่งโรงพยาบาลสินแพทย์
ในวันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสิงโตที่ก่อเหตุ โดยพบว่าทเป็นสิงโตเพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือนมีการฝังไมโครชิปหมายเลข 900115004392995
ซึ่งตรงตามใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมถูกต้องตามกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่เคยเข้าตรวจสอบสถานที่ครอบครองเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 และพบว่ากรงเลี้ยงยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จึงได้มีคำสั่งให้นายปริญญาฯ ปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม ก่อนจะครบกำหนดการปรับปรุง เหตุการณ์สิงโตหลุดก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เจ้าของกำลังซ่อมแซมกรง
เนื่องจากสถานที่ครอบครองยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 81 ข้อ (4) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในการอายัดสิงโตและเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ นายปริญญาฯ ได้ให้ความยินยอมในการเคลื่อนย้ายสิงโต และยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วยค่าเลี้ยงดูสิงโต ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เห็นว่าการที่นายปริญญาฯ ปล่อยให้สิงโตหลุดออกมาทำร้ายประชาชน เป็นความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำการใด ๆ ให้สัตว์ป่าพ้นจากการดูแล (มีบทลงโทษตามมาตรา 91) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์มอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ นำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริญญาฯ และดำเนินการ อายัดสิงโต และเคลื่อนย้ายนำไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากแล้ว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเตือนและเน้นย้ำให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมทุกรายตระหนักถึงความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดสถานที่ครอบครอง ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันสัตว์หลุดออกไปทำอันตรายแก่ผู้อื่น จัดทำป้ายเตือนอย่างชัดแจ้งและต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากเจ้าหน้าที่ การดูแลและควบคุมสัตว์ต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมครบทั้ง 9 ข้อตามที่ระเบียบกำหนดไม่ปล่อยให้สัตว์พ้นจากการควบคุมดูแล หากต้องนำสัตว์ออกจากกรงเพื่อทำการใด ๆ ต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด ทั้งนี้ กรณีการแจ้งเหตุฉุกเฉิน หากสัตว์หลุดจากสถานที่ครอบครอง ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง เ มื่อสามารถจับสัตว์กลับคืนมาต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
การละเลยหน้าที่เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และผู้ครอบครองจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามกฎหมาย”