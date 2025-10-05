xs
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ลุยตรวจบ้าน “บลูลี่ กาญจนบุรี” ยึดสิงโตส่งบึงฉวาก หลังหลุดทำร้ายเด็ก เผยกรงเก่า–โซ่ขาด พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้าน “ “บลูลี่ กาญจนบุรี” เจ้าของสิงโตหลุดขย้ำเด็กและชาวบ้านบาดเจ็บ พบกรงเก่าชำรุด โซ่ขาดทำให้สิงโตหลุดออกจากบ้าน ก่อนสั่งยึดและเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย

จากกรณี สิงโตหลุดจากกรงภายในบ้านในพื้นที่หมู่ 8 บ้านรางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ก่อนพุ่งเข้าทำร้าย เด็กชายอาทิตย์ เนืองนุ้ย อายุ 11 ปี และชายวัย 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ เมื่อค่ำวันที่ 4 ตุลาคม 2568 สร้างความแตกตื่นไปทั่วหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่เดินทางไปยังบ้าน ของ นายปริญญา ภาคภูมิ หรือที่รู้จักในชื่อ “บลูลี่ กาญจนบุรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เพื่อ ตรวจสอบหาสาเหตุสิงโตหลุดออกจากกรงไปทำร้ายเด็กและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ

จากการสอบปากคำนายปริญญาอย่างละเอียด เบื้องต้นพบว่า กรงที่ใช้ขังสิงโตมีสภาพเก่า ชำรุด และอยู่ระหว่างการซ่อมแซม โดยเจ้าของนำสิงโตเพศเมียวัยประมาณ 1 ปี 2 เดือน หมายเลขไมโครชิป 900115004392995 มาล่ามโซ่ไว้ภายในบริเวณบ้าน แต่ช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม โซ่ที่ล่ามไว้เกิดขาด ทำให้สิงโตเดินออกมาบริเวณหน้าบ้านซึ่งเป็นทางสาธารณะ ก่อนจะเกิดเหตุทำร้าย ด.ช.อาทิตย์ เนืองนุ้ย อายุ 11 ปี และ นายศราวุธ โตแก้ว อายุ 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ

เอกสารหลักฐานที่นายปริญญานำมาแสดง พบว่า สิงโตตัวดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าควบคุมที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย มีใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม เลขที่รับแจ้ง 781 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 โดยซื้อมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เคยเข้าตรวจสอบบ้านของนายปริญญาแล้ว พบว่ากรงเลี้ยงสิงโตยังไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ จึงมีคำสั่งให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน พร้อมส่งหนังสือแจ้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ก็มาเกิดเหตุสิงโตหลุดทำร้ายคนก่อนกำหนด

คณะเจ้าหน้าที่ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้กรงเลี้ยงยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ จึงมีคำสั่ง ยึดและเคลื่อนย้ายสิงโตไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี โดยนายปริญญายินยอมให้เคลื่อนย้าย และยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าเลี้ยงดูในอนาคต

อย่างไรก็ตาม เหตุสิงโตหลุดครั้งนี้ ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่าย ความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ฐานปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายออกมาอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เจ้าหน้าที่จึงมอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำการบันทึกอายัดสิงโตไว้ และเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริญญาที่ สภ.บ่อพลอย










