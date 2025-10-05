อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งยึด “สิงโต” ส่งบึงฉวาก หลังหลุดทำร้ายชาวบ้าน เจ้าของเจอโทษ พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ป่า

กาญจนบุรี - อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งเจ้าหน้าที่สนธิกำลังเข้าตรวจยึด “สิงโต” จากบ้านเจ้าของใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี หลังปล่อยหลุดจากกรงจนทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บ เตรียมเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์ฯ บึงฉวาก พร้อมดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
เวลา 09.00 น. วันนี้ (5 ตุ.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้ นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง), นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า, นายประวุธ เปรมปรีดิ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, นายปรารภ ปฐมเพทาย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี, เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และสัตวแพทย์จากเขาประทับช้าง
ทั้งหมดร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อพลอย กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เดินทางไปยังบ้านพักของ นายปริญญา เจ้าของสิงโตที่เลี้ยงไว้ ภายหลังเกิดเหตุสิงโตหลุดออกมาจากกรงและทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเมื่อวันก่อน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดสิงโตดังกล่าวเพื่อเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเพื่อให้สัตว์อยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งนี้ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่า การกระทำของนายปริญญา เจ้าของสิงโต เข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 15 ซึ่งระบุว่า “ห้ามผู้ใดปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองจากการดูแลของตนให้เป็นอิสระ หรือปล่อยให้หลุดพ้นจากการควบคุมดูแล” ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของสิงโตตามกฎหมายต่อไป.