กรมอุทยานฯ ยิงยาสลบ“มเหสี” สิงโตสาวย้ายไปดูแลที่บึงฉวาก พร้อมดำเนินคดีเจ้าของ

กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ส่งทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ยิงยาสลบ “มเหสี” สิงโตสาวหลุดจากกรงภายในบ้านอินฟลูเอนเซอร์ ชื่อดังเมืองกาญจน์ หลังทำร้ายเด็กชายวัย 11 ปี และชายวัย 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ ก่อนเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี พร้อมดำเนินคดีเจ้าของ
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุสิงโตหลุดจากกรงภายในบ้านเลขที่หนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านรางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เมื่อค่ำวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา สิงโตเพศเมียชื่อ “มเหสี” ได้หลุดออกจากกรงและพุ่งเข้าทำร้าย เด็กชายอาทิตย์ เนืองนุ้ย อายุ 11 ปี และชายวัย 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ สร้างความแตกตื่นไปทั่วหมู่บ้าน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อพลอย เข้าตรวจสอบที่บ้านของ นายปริญญา ภาคภูมิ หรือ “บลูลี่ กาญจนบุรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในโลกออนไลน์ ผู้เป็นเจ้าของสิงโตตัวดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุที่สิงโตหลุดออกมาทำร้ายชาวบ้าน
ต่อมาเวลา 14.30 น. ทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการยิงลูกดอกยาสลบใส่สิงโตเพศเมีย “มเหสี” เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน ก่อนเคลื่อนย้ายตัวไปยัง ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เพื่อดูแลและตรวจสุขภาพ
นายปริญญา ภาคภูมิ ให้การว่า “ก่อนเกิดเหตุ 3 วัน ได้นำสิงโตออกจากกรงเพื่อซ่อมแซม จึงใช้โซ่ล่ามไว้ข้างบ้าน คืนเกิดเหตุมีคนตะโกนว่าสิงโตหลุดมากัดคน จึงรีบออกมาดูและนำมันกลับเข้าบ้านทันที แต่ตอนนั้นเด็กและชาวบ้าน 2 คนถูกกัดบาดเจ็บแล้ว และได้รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และโรงพยาบาลสินแพทย์เพื่อรักษา”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ระบุว่า จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เนื่องจากสิงโตถือเป็นสัตว์ป่าควบคุม ตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยจะตรวจสอบว่าเจ้าของมีเอกสารการครอบครองถูกต้องหรือไม่ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีก
ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ย้ำว่า การเลี้ยงสัตว์ป่าควบคุมจำเป็นต้องมีใบอนุญาตและสถานที่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เลี้ยงและประชาชนในพื้นที่