อุทยานฯ ลำคลองงู เคลื่อนย้ายลูกช้างป่าอนุบาลบึงฉวาก หลังแม่คลอดแล้วทิ้ง พบอาการบาดเจ็บ-อิดโรย

กาญจนบุรี - ชาวบ้านพบลูกช้างป่าเพศเมียถูกแม่ทิ้งในป่าห้วยชะนี ทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ลำคลองงู พร้อมทีมสัตวแพทย์เร่งช่วยเหลือ พบอาการบาดเจ็บที่ขาหลัง ก่อนเคลื่อนย้ายไปบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เพื่ออนุบาลและฟื้นฟูอาการ
นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และนายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้รับรายงานจากนายอรรคนิตย์ กลางประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ว่า ชาวบ้านพบช้างป่าตกลูกในพื้นที่ป่าห้วยชะนี ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่ พร้อมเฝ้าติดตามร่วมกับเครือข่ายผลักดันช้างป่า เมื่อวันที่ 20 ก.ย. เวลาประมาณ 13.00 น.
ต่อมาเวลา 02.00 น. ของวันที่ 21 ก.ย. พบว่าช้างแม่ลูกได้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ แต่ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพบลูกช้างนอนอยู่เพียงลำพัง ไม่พบแม่ช้างในพื้นที่ดังกล่าว โดยลูกช้างมีบาดแผลที่ขาหลังและอาการอิดโรย จึงรีบประสานสัตวแพทย์เข้าตรวจสุขภาพ และนำตัวมาพักรักษาที่ทำการอุทยานแห่งชาติลำคลองงู
ทีมสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้เดินทางเข้าตรวจสอบในคืนเดียวกัน ขณะเดียวกันมีเครือข่ายผลักดันช้าง เจ้าหน้าที่อุทยาน และชาวบ้านรวมกว่า 10 คน เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด กระทั่งวันที่ 22 ก.ย. ลูกช้างมีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของทีมสัตวแพทย์
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลลูกช้างอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะปลอดภัย ล่าสุดทีมสัตวแพทย์ประเมินอาการแล้วเห็นควรเคลื่อนย้ายลูกช้างเพศเมียดังกล่าวไปอนุบาลต่อที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี เพื่อความสะดวกด้านการรักษาและการฟื้นฟู
ทั้งนี้ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “NuNa Silpa-archa” ว่า “น้องข้าวต้ม จะมาบึงฉวากบ่ายนี้..ทุกคนทางนี้พร้อมรับเต็มที่ทุกอย่าง”