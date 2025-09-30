”เขมร“ เดือด ออกแถลงการณ์โต้ "สีหศักดิ์" ยิงคำถาม 9 ข้อ ถาม "ใครเปิดฉากยิงก่อน?"

เดือดกลางเวทีโลก! หลังจาก นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA 80) ณ นครนิวยอร์ก เพื่อชี้แจงท่าทีและข้อเท็จจริงกรณีความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ล่าสุด เพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญทนไม่ไหว ตั้งคำถาม 9 ข้อสวนถ้อยแถลงของ “สีหศักดิ์” ชี้ทั่วโลกเบื่อไทยเต็มทีแล้ว
ล่าสุดวันนี้ (30 ก.ย.) กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ออกมาตอบโต้ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยอย่างดุเดือด ด้วยข้อความที่ระบุว่า "อย่ามาไทยใส่ฉัน! รัฐมนตรีต่างประเทศไทยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริง" พร้อมทั้งยิงคำถามเชิงโต้กลับรวม 9 ข้อ เพื่อทวงถามความรับผิดชอบและพฤติกรรมของฝ่ายไทยในอดีต:
โดยแถลงการณ์จากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาได้ตั้งคำถามโต้กลับไปยังฝ่ายไทยอย่างตรงไปตรงมา โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ใครเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน จนทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิตในพื้นที่มอมเบย?
2. ใครเป็นฝ่ายปิดพรมแดนฝ่ายเดียว โดยไม่ปรึกษาหารือกับอีกฝ่าย?
3. ใครนำลวดหนามไปกั้นล้อมปราสาทตาเมือนธม ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาท?
4. ใครเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตี จนนำไปสู่การสู้รบที่ยืดเยื้อ 5 วัน 5 คืน?
5. ใครละเมิดสนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม และบันทึกความเข้าใจปี 2000 (MOU 2000)?
6. ใครเป็นฝ่ายลังเล และไม่ต้องการให้ประเทศที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท?
7. ใครเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการยั่วยุหลายกรณี เช่น การจับกุมทหารกัมพูชา และการขยายเขตความขัดแย้ง?
8. ใครที่ละเมิดหลักการสากล ด้วยการใช้กำลังปักลวดหนามแล้วอ้างเป็นเส้นเขตแดน?
9. หากไทยมั่นใจว่าเป็นฝ่ายถูกและเป็นฝ่ายเสียหาย เหตุใดจึงหวาดกลัวการแทรกแซงจากประชาคมโลก และไม่กล้าเผชิญหน้ากับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ)?
พร้อมทั้งกล่าวสรุปปิดท้ายอย่างรุนแรงว่า "โดยสรุปแล้ว ไม่ใช่แค่กัมพูชาและเพื่อนบ้านไทย แต่ทั้งโลกรู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของไทย และทุกคนก็เบื่อเต็มทีแล้ว" ซึ่งถือเป็นการโต้ตอบทางการทูตที่เผ็ดร้อนและสร้างความตึงเครียดต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกครั้ง