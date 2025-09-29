นายกฯอุบปมคุย “บิ๊กเล็ก-สีหศักดิ์” ขอวางใจไม่เสียเปรียบแน่ เว้นสัมพันธ์พี่น้องเขมรคุยทางการเท่านั้น

”อนุทิน“ ไม่ขอตอบรายละเอียดหารือ “บิ๊กเล็ก-สีหศักดิ์” บอกเป็นเรื่องมั่นคง โวเวที UNGA รมว.กต.ทำหน้าที่ปกป้องศักดิ์ศรีไทย ขอปชช.วางใจไม่เสียเปรียบแน่ ! บอกกัมพูชาเว้นสัมพันธ์พี่น้อง คุยทางการเท่านั้น จ่อประชุม สมช. 2 ต.ค.
วันนี้ (29ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการหารือร่วมกับพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในวันนี้เป็นการพูดคุยหรือหารือปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถตอบได้ /พร้อมกับยอมรับว่า จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้
ส่วนกรณีการทำหน้าของนายสีหศักดิ์ ซึ่งได้กล่าวในการร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือ UNGA และหลายประเทศชื่นชม นำไปสู่การได้รับชื่นชมจากพี่น้องประชาชนภายในประเทศด้วยนั้น นายอนุทิน บอกว่า ต่างประเทศเข้าใจจุดยืนและท่าทีของประเทศไทย พร้อมกับยอมรับว่า นายสีหศักดิ์ ทำหน้าที่ปกป้องเกียรติภูมิ- เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศไทย /รวมถึงปกป้องประชาชนคนไทยอย่างสุดความสามารถ และเมื่อประชุมเสร็จก็รีบเดินทางกลับมาร่วมกันแถลงนโยบาย
“ มีคนอย่างท่าน(นายสีหศักดิ์ )อยู่ในรัฐบาลขอให้ประชาชนวางใจว่าเราไม่มีวันที่จะเสียเปรียบหรือเสียประโยชน์ใดใดให้กับกัมพูชาอีก ”
นายอนุทินยังย้ำว่าขณะนี้การหารือ , การประสานหรือติดต่อใดใดอย่างเป็นทางการกับกัมพูชา มองว่าฝ่ายทหารต้องพูดคุยกับทหาร /ส่วนการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือทางการทูตต้องติดต่อตามช่องทาง / ขณะที่ความสัมพันธ์ที่เคยมีกันอยู่ตอนนี้ควรพักไว้ก่อน เพราะถือว่าเป็นเรื่องของประเทศแล้ว / เพราะฉะนั้นการจะมาพูดกันฉันท์ที่ฉันท์น้อง ถือให้เป็นความรู้สึกดีดีที่ต้องเก็บไว้ / แต่เรื่องประโยชน์ของประเทศเราคุยกันรู้เรื่อง โดยที่กัมพูชาต้องรับเงื่อนไขทุกอย่างของไทย จึงค่อยมาใช้ความเป็นพี่น้อง แต่ตอนนี้ไม่ได้ และย้ำว่าเราจะพูดกันแบบทางการเท่านั้น