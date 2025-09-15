ศาลอาญาเลื่อนไต่สวน "หมออั้ม" ฟ้องหมิ่น “อาร์ต พศุตม์”14 ต.ค.นี้ เจ้าตัวยันดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่มีไกล่เกลี่ยแน่นอน
เวันที่ 15 ก.ย ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีอทย.794/2568 ที่ นพ.อิราวัต อารีกิจ ฟ้องหมิ่นประมาท นายพศุตม์ บานแย้ม นักแสดงชื่อดังในข้อหาหมิ่นๅประมาทโดยการโฆษณา
จากกรณีที่คู่ความมีการโพสต์เฟซบุ๊คพาดพิงกันในโลกโซเชียล จนมีข้อความถ้อยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทฯนพ.อิราวัตเลยนำคดีมาฟ้อง
วันนี้ นพ.อิราวัต โจทก์พร้อมด้วย นายกัณพัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายโจทก์ เดินทางมาขึ้นไต่สวนมูลฟ้อง
นพ.อิราวัต กล่าวว่า ในวันนี้ตนมาไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่ นายพศุตม์เข้าใจผิดจากการที่ตนโพสโซเชียลแล้วไปกล่าวถึงเจ้าตัว ซึ่งตนมีการชี้แจงไปหลายครั้งแต่ก็อีกฝ่ายไม่เข้าใจจึงมีการตอบโต้จนตนได้รีบความเสียหายไปถึงวิชาชีพ และครอบครัว ตนจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ต้องดูว่าในวันนี้นายพศุตม์จะเข้ามาฟังการไต่สวนหรือไม่ แต่หากศาลจะเลื่อนนัดตนก็ไม่ค้าน
เมื่อถามว่าจะดำเนินการถึงที่สุดเลยหรือไม่
นพ.อิราวัตร กล่าวว่า ที่ผ่านมามีทางผู้ใหญ่หลายคนติดต่อมา แต่ไม่เห็นท่าทีของความเข้าใจและความอลุ่มอล่วย และสำนึกผิดทั้ง ๆ ที่ตนมีความอาวุโสมากกว่ารวมถึงเคยช่วยเหลือกันมาก่อน ซึ่งตนยืนยันว่าไม่มีการต่อสายส่วนตัวและสำนึกอย่างจริงใจ แต่กลับกระทำความผิดเข้าข่ายหมิ่นประมาท และดูหมิ่นศักดิ์ศรี และให้แฟนคลับของฝ่ายนั้นรวมถึงมีการสร้างสื่ออวตารเข้ามาด่าทอตนเองจนเสียหายถึงครอบครัว ซึ่งปกติตนจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องในโซเชี่ยล แม้จะมีความเห็นต่างตนก็ไม่ติดใจ แต่เมื่อกระทบถึงครอบครัวและใส่ร้ายป้ายสี ตนจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดและไม่มีการไกล่เกลี่ยแน่นอน
นพ.อิราวัตร กล่าวต่อว่า ส่วนจุดไหนที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน โดยคดีในวันนี้มีการกระทำที่มองว่าผิดกฎหมายทั้งหมด 128 กรรมเพียงพอแล้วที่จะดำเนินคดีได้ และตนยืนยันว่าส่วนตัวของตนกับนายพศุตม์ไม่มีความขัดแย้งกัน และได้โพสต์ขอโทษภายหลังจากเกิดเรื่อง 6 ชั่วโมงแล้ว และไม่ได้โพสต์โดยมีความหมายถึงอีกฝ่ายเลย
นายกัณพัศฐ์ เปิดเผยว่าวันนี้มีการไต่สวนมูลฟ้องไปไม่มากเรื่องจากติดคดีอื่นหลายคดีจึงให้เลื่อนไปไต่สวนมูลฟ้องต่อนัดหน้าวันที่ 14 ต.ค. 2568