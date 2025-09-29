เดือด! ปม 'สีหศักดิ์' ประจานเขมรกลาง UN 'ไพศาล' ยันแม้ถูกใจคนไทย แต่อาจไม่เข้าข่าย 'เร่งด่วน' เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ ออกมาตั้งคำถามซ้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กรณีขึ้นกล่าวถ้อยแถลงประจานกัมพูชาต่อที่ประชุม UN โดยระบุว่า แม้จะเป็นเรื่องที่ถูกใจคนไทย แต่ก็อาจ "ไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วน" ที่จะนำมาเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 วรรค 2 ได้ พร้อมเทียบว่าการกล่าวโจมตีเขมรในเวทีโลก อาจไม่เร่งด่วนเท่าการ "สร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เขมรเอาระเบิดเข้ามาวางในเขตไทย" ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโซเชียลมีเดีย
จากกรณี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 80 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประจานเขมรกลางยูเอ็น จนได้รับเสียงชื่นชมจากคนไทยทั้งประเทศ
ก่อนที่ต่อมานายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จะออกมาโพสต์ข้อความถาม “สีหศักดิ์” ไปประชุม UN ในฐานะอะไร ยังไม่แถลงนโยบาย เสี่ยงขัด รธน. ทำให้มีชาวเน็ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียล บอกมือไม่พายยังเอาเท้าราน้ำ พร้อมทั้งมีการอธิบายว่า
“ไม่ขัดหรอกครับ สามารถอาศัยความตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 162 วรรค 2 ที่ว่า ก่อนการแถลงนโยบาย หากมีกรณีสำคัญเร่งด่วน ที่หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์สำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการไปพลางก่อนได้”
ล่าสุดวันนี้ (29 ก.ย.) นายไพศาลได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง ว่า
“การพูดโจมตีเขมรในเวทีสหประชาชาติย่อมถูกใจคนไทย แต่อาจไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วน อันจะเป็นข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ
แต่ถ้าถือว่าถูกใจแล้วเป็นเรื่องจำเป็น เร่งด่วนและยกเว้นรัฐธรรมนูญได้ ก็ไม่ว่าอะไรกันครับ
ถ้าเทียบกับการสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้เขมรเอาระเบิดเข้ามาวางในเขตไทย ทำร้ายทหารไทยเกือบทุกวัน อย่างไหนจำเป็นเร่งด่วนกว่ากันเล่า”
ซึ่งก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์ โพสต์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง