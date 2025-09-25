"เอ้ก ดิจิทัล" ตอกย้ำผู้นำโซลูชันการตลาดดิจิทัล-โฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า และ AI พาแบรนด์คู่ค้ากวาดรางวัลใหญ่เวที Marketing Excellence Awards 2025 ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

กรุงเทพฯ - เอ้ก ดิจิทัล ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการตลาดดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI อัจฉริยะ โชว์ศักยภาพการผสานพลัง Agentic AI ดาต้า ครีเอทีฟ และโซลูชันเหนือระดับ สร้างสรรค์แคมเปญการตลาดและโฆษณาที่ตรงใจในทุกโมเมนต์ พาแบรนด์คู่ค้าคว้ารางวัลจากเวที Marketing Excellence Awards 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กวาดรางวัลใหญ่ระดับ Gold 2 รางวัล และระดับ Bronze 1 รางวัล ตอกย้ำการเป็นพาร์ตเนอร์ด้านการตลาดอัจฉริยะ ที่ได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจต่างๆ ในยุค AI
นายชัชพล องนิธิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Media Convergence บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของธุรกิจ Media Convergence คือการช่วยให้คู่ค้าสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแคมเปญโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก เชื่อมต่อแบรนด์กับทุกโมเมนต์และทุกทัชพอยต์ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและปรับกลยุทธ์ได้แบบเรียลไทม์ ผ่าน MediaFusion แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย Agentic AI ทำให้การวางกลยุทธ์แบบ Omnichannel ทั้ง Online Personalization, OOH-Adaptive Shoppers’ Digital Screen, On-Ground Activation รวมถึง KOLs, และ On-Premise Retail Media ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถเปลี่ยน ‘ความสนใจ’ ของผู้บริโภคในทุกโมเมนต์ไปสู่ ‘การลงมือทำ’ ที่เห็นผลได้จริง การคว้ารางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนและเป็นเครื่องสะท้อนถึงพลังของการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างถูกที่ถูกจังหวะแม่นยำสามารถช่วยแบรนด์คู่ค้า สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย”
นางสาวรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “ด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา Martech คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ลึกขึ้น และก้าวนำคู่แข่งในตลาด การใช้ MarTech Solution, AI และข้อมูล จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ตรงใจด้วยการสื่อสารที่แม่นยำขึ้น เอ้ก ดิจิทัล จึงมุ่งสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดด้วยการผสานการทำงานระหว่าง EGG ONE Platform แพลตฟอร์มการตลาดครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย EGG AI Agent, ดาต้า 720 องศา และเครื่องมือ MarTech แบบครบวงจร ครอบคลุมการตลาดดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน Advanced CRM & Analytic, การตลาดอัตโนมัติ Marketing Automation, การบริหารจัดการโฆษณาทุกช่องทาง Admatch.AI, การสื่อสารที่ปรับได้เรียลไทม์ Adaptive Communication และการสื่อสารการตลาดด้วยอินลูเอนเซอร์ Influmatch.AI ซึ่งสามารถช่วยธุรกิจของคู่ค้าเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน”
เอ้ก ดิจิทัล สามารถคว้ารางวัลจากเวที Marketing Excellence Awards 2025 ได้อีกครั้ง โดยคว้า 3 รางวัลจากเวทีนี้ ได้แก่
• รางวัลระดับ Gold สาขา Excellence in Omnichannel จากแคมเปญ MAMA OK x EGG Digital: the Interactive Squid Game experience: ใช้กลยุทธ์ Omnichannel AR Experience ที่ประสานการทำงานกับสื่อในช่องทางต่างๆ แบบ Full Funnel Marketing ได้แก่ Online Personalization สร้างกระแสไวรัลบนโลกโซเชียล, OOH-Adaptive Shoppers’ Digital Screen สร้างการรับรู้ในวงกว้าง, On-Ground Activation ดึงดูดความสนใจด้วยบูทชงชิมธีม Squid Game และ On-Premise Retail Media นำ AR มาใช้ในการโฆษณาเป็นครั้งแรกในตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พลิกจุดขายให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สนุกและมีส่วนร่วมได้ กลยุทธ์นี้ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อและการจดจำแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยเอ้ก ดิจิทัลใช้ AI วิเคราะห์และจัดกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็น 1) Gen Z และมิลเลนเนียล 2) ผู้บริโภคพรีเมียมเซกเมนต์ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี 3) แฟนด้อมวัฒนธรรมเกาหลี แคมเปญนี้ช่วยผลักดันให้ MAMA OK ก้าวเป็นผู้นำตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพรีเมียมในไทย ขยายฐานลูกค้าใหม่ได้ถึง 64% โดย 42% เป็นกลุ่มลูกค้าซื้อบะหมี่พรีเมียมเป็นครั้งแรก และเพิ่มยอดขายได้ถึง 16.4%
• รางวัลระดับ Gold สาขา Excellence in Performance Marketing จากแคมเปญ Garnier x EGG Digital: personalized facial care, proven performance: เอ้ก ดิจิทัลใช้กลยุทธ์ Data-Driven Personalization ผ่านสื่อ O2O ได้แก่ On-Premise Retail Media บน Lotus’s และ Online Personalization ของ Meta โดยนำ Third-party Data ของ Lotus’s มาแบ่งกลุ่มเป้าหมายด้วย AI โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าที่หยุดซื้อ กลุ่มลูกค้าของแบรนด์คู่แข่ง และกลุ่มลูกค้าในหมวดสินค้าใกล้เคียง พร้อมใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับคอนเทนต์และ Tailor-made ไปยังกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม กลยุทธ์นี้ช่วยกระตุ้นยอดผู้ซื้อผลิตภัณฑ์การ์นิเย่มากกว่า 100,000 คน ภายใน 7 วันแรกที่เห็นโฆษณา โดย 80% เป็นลูกค้าใหม่ และ 20% เป็นลูกค้าเดิมที่กลับมาซื้อซ้ำ ทำให้การ์นิเย่ก้าวเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในหมวด Facial Cleanser ของ Lotus’s
• รางวัลระดับ Bronze สาขา Excellence in Loyalty Marketing จากแคมเปญ TCP x EGG Digital: RedClub - Centralize TCP’s Loyalty Ecosystem and Unlock New Business Opportunities: พลิกโฉมระบบสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ TCP ด้วยการรวม Loyalty Program ของกว่า 10 แบรนด์เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว และปรับคะแนนสะสมเป็น Red Points ที่สามารถสะสมและแลกคะแนนได้ทุกแบรนด์บนแพลตฟอร์มเดียว วางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านระบบสมาชิกที่เชื่อมต่อบน LINE OA อำนวยความสะดวกในการช้อประหว่างแบรนด์ในเครือด้วยมีฟีเจอร์ E-commerce และสร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกด้วยกิจกรรม Gamification ซึ่งเอ้ก ดิจิทัลใช้พลัง AI-driven CRM และ Real-time BI Dashboard ในการขยายและแบ่งกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจัดทำโปรโมชันและคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำ แคมเปญนี้ช่วยให้ TCP ขยายฐานสมาชิกได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 585,000 คน มียอดการทำธุรกรรมมากกว่า 18.3 ล้านครั้ง โดยมีอัตราซื้อซ้ำสูงถึง 97.57% และยังช่วยลดเวลาในการตั้งค่าแคมเปญลงกว่า 60%