Egg Digital เปิด 3 เครื่องมือ MarTech AI ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

เอ้ก ดิจิทัล (Egg Digital) ชูแนวคิด “SMART DATA MATCHING TO TURN CHALLENGES INTO GROWTH” เปิดตัว 3 โซลูชัน MarTech ขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะ ได้แก่ “Influmatch.AI”, “Admatch.AI” และ “Lucky Boost Campaign” ตั้งเป้าเป็นอาวุธสำคัญช่วยผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs พลิกความท้าทายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจชะลอตัว
รัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า ในยุคที่การตลาดต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ MarTech ไม่ใช่แค่ตัวช่วย แต่เป็น ‘กลยุทธ์สำคัญ’ ที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ในทุกสถานการณ์
“เราพบว่าเม็ดเงินโฆษณาบนสื่อดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ลดลงกว่า 7% และย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคเชื่อถือคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์เฉพาะกลุ่ม (Niche Content) มากขึ้น เอ้ก ดิจิทัล จึงพัฒนาโซลูชันเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว"
โดยทาง เอ้ก ดิจิทัล ได้เปิดตัว 3 โซลูชันหลักที่ออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพให้แก่ธุรกิจทุกขนาด ประกอบด้วย
Influmatch.AI Platform แพลตฟอร์มจับคู่แบรนด์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่ใช่ และเป็น Marketplace สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ ชูจุดเด่นด้านการใช้ AI วิเคราะห์และจับคู่ได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีอินฟลูเอนเซอร์ในระบบกว่า 100,000 ราย โดยเน้นกลุ่ม นาโนอินฟลูเอนเซอร์ (Nano-influencer) ที่มีผู้ติดตามหลักพัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของแบรนด์เพราะให้ความรู้สึกจริงและเข้าถึงง่าย
โดยตั้งเป้าขยายฐานอินฟลูเอนเซอร์ให้ถึง 1 ล้านรายภายในปีหน้า แพลตฟอร์มนี้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้นถึง 60% และมีระบบให้คะแนน (Rating & Scoring) ทั้งฝั่งแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส
Admatch.AI แพลตฟอร์มบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์อัจฉริยะที่รวมทุกช่องทางไว้ในที่เดียว ช่วยให้นักการตลาดไม่ต้องเสียเวลาเข้า-ออกหลายแพลตฟอร์มเพื่อดูรายงานผล สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 50-60% และช่วยลดต้นทุนทางการตลาดได้สูงสุดถึง 35% มาพร้อมฟีเจอร์เด่นอย่าง AdWallet สำหรับจัดการงบประมาณ และ AdChat 24/7 ที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญและแชตบอตคอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
Lucky Boost Campaign for SMEs แคมเปญพิเศษที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs จำนวนจำกัดเพียง 100 แบรนด์ ได้ใช้ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) โมเดลใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย เช่น การตรวจใบเสร็จ สะสมแต้ม แลกของรางวัล โดยคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง (Pay-Per-Use) ไม่มีค่าติดตั้งและค่าบริการรายเดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตลาดขั้นสูงได้ง่ายขึ้น
รัฐธีร์ กล่าวเสริมว่า หาก SMEs ไม่เริ่มปรับตัวใช้เทคโนโลยีในวันนี้ อาจไม่ได้แปลว่าล้าหลัง แต่จะทำงานเหนื่อยขึ้นและไม่รู้จักลูกค้าของตัวเองดีพอ ซึ่งจะเสียโอกาสในการสร้างยอดขายและรักษาฐานลูกค้าเก่า
โซลูชันของเอ้ก ดิจิทัล ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับ EGG ONE Platform ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผู้บริโภคจากหลากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็น TikTok, LINE, Google, Facebook รวมถึง E-Commerce Marketplace ต่างๆ ช่วยให้แบรนด์สามารถทำการตลาดแบบรู้ใจเฉพาะบุคคล (Dynamic Personalization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ