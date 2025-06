“เอ้ก ดิจิทัล” คว้า 7 รางวัลจาก 2 เวทีใหญ่ LINE Thailand Awards 2024 และ MarTech Innovation Awards 2025 ตอกย้ำผู้ให้บริการด้าน MarTech Solution

ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “การคว้า 7 รางวัลใหญ่จาก LINE Thailand Awards 2024 และ MarTech Innovation Awards 2025 เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จและสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ MarTech Solution ที่โซลูชันด้านการตลาดและการสื่อสารแบบครบวงจรในที่เดียว (All-in-One Solutions) ตั้งแต่การเก็บและบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (CRM & CDP) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อต่อยอดในมุมธุรกิจ ไปจนถึงการให้คำปรึกษา พร้อมการวางกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์คู่ค้าได้อย่างตรงจุด สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในทุก Touchpoint และสร้างประสบการณ์ที่เฉพาะบุคคลแบบ Dynamic Personalization ให้กับผู้บริโภค โดยความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากพลังของทีมงานและพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน โดยเราผสานจุดแข็งทุกมิติให้ทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น ด้านดาต้า เทคโนโลยีขั้นสูงทั้ง AI, Machine Learning, EGG ONE Platform แพลตฟอร์มการตลาดที่รวมเครื่องมือและข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจเชิงลึกของทีมผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ โดนใจผู้บริโภค และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง”เอ้ก ดิจิทัล ตอกย้ำการเป็น Developer และTech Partner ที่พัฒนาต่อยอดโซลูชัน รวมถึงนำจุดแข็งทุกมิตมาเชื่อมต่อกับโซลูชันต่าง ๆ กับแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเข้าใจลูกค้าทุกอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้ง โดยคว้า 5 รางวัลใหญ่จาก LINE Thailand Awards 2024 รางวัลสุดยอดผลงานการตลาดดิจิทัล ที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่นบนแพลตฟอร์ม LINE ได้แก่ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นเป็นปีแรกและมีเพียง 1 รางวัล โดยได้รับจากแคมเปญ 7-Eleven, Enhances ALL Member Experience with Seamless Integration via LINEสาขา Retail & Commerce จากแคมเปญ RETAIL & COMMERCE CP ALL 7-Elevenสาขา Public Sector ThaiPBSสาขา Finance & Banking ธนาคารออมสินสาขา Public Sector สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคว้า 2 รางวัลใหญ่จาก MarTech Innovation Awards 2025 รางวัลสุดยอดจากสมาคมเทคโนโลยีและการตลาดแห่งประเทศไทย (MarTech Association Thailand) รางวัลสาขา Loyalty campaign และ Data Analytic ได้แก่1. รางวัล Platinum Winner สาขา Loyalty and Reward จากแคมเปญ RedClub One Loyalty for All ของกลุ่มธุรกิจ TCP2. รางวัล Gold สาขา Customer Data Intelligence จากแคมเปญ Dreamy Rewards Revolution: Data-Driven Personalization for Next-Level Customer Loyaltyความสำเร็จของ 3 สุดยอดแคมเปญ โดยเอ้ก ดิจิทัลกับแบรนด์ ชั้นนำ ระดับประเทศ: เชื่อมต่อประสบการณ์การซื้อผ่าน LINE โดยใช้พลัง AI และดาต้ามาแบ่งกลุ่มสมาชิก (AI-driven Segmentation) เชื่อมข้อมูลสมาชิก ALL Member และ LINE Connect เพื่อออกแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันตามความสนใจ สร้างข้อความที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล (Dynamic Message) ยกระดับระบบสะสมแต้มและแลกคูปองด้วยการสแกนบาร์โค้ดผ่าน LINE official เพิ่มความสะดวกในการสั่งสินค้าผ่าน 7Delivery และ Chat & Shop ด้วยแชตผู้ช่วยที่ตอบกลับแบบเรียลไทม์ รวมถึงสร้างความผูกพันให้แบรนด์ และเพิ่มผู้ติดตามใหม่ด้วยไลน์สติ๊กเกอร์ ลาย “เครยอน ชินจัง” (Crayon Shin-chan) และวางกลยุทธ์การยิงโฆษณาผ่าน LINE Ads ซึ่งผลลัพธ์ช่วยให้จำนวนผู้ติดตามบน LINE เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มยอดขายผ่าน LINE OA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ: พลิกโฉมระบบสมาชิก RedClub สู่มิติใหม่ ด้วยการออกแบบระบบ Loyalty Program ที่รวมทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ไว้ที่เดียว โดยสมาชิกสามารถสะสมแต้มข้ามแบรนด์ได้ จัดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการซื้อ พร้อมใช้ AI มาขับเคลื่อนและวิเคราะห์พฤติกรรมสมาชิกแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งโปรโมชันและสิทธิพิเศษเฉพาะบุคคล ซึ่งผลลัพธ์ช่วยเพิ่มยอดการสะสมแต้มบนระบบ เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ และกระตุ้นการกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับประสบการณ์สมาชิก และขยายฐานสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ: Data-Driven Personalization for Next-Level Customer Loyalty: พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าแบบ B2B ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง ด้วยระบบ CRM ที่มีสะสมแต้มและลุ้นรางวัล เพื่อสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วม เชื่อมต่อข้อมูลจากหลายช่องทาง วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบเรียลไทม์ ด้วย RFM & Churn Analysis และใช้ AI-Driven Personalization ส่งโปรโมชันที่ตรงใจลูกค้าผ่าน LINE ซึ่งผลลัพธ์ช่วยเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนัยสำคัญ“การได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการนำศักยภาพด้าน AI มาเสริมด้าน Martech solution เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต และยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเอ้ก ดิจิทัล ที่พร้อมจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยแบรนด์ยกระดับการตลาดดิจิทัล ให้ก้าวทันพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราตั้งใจพัฒนาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยดาต้า เทคโนโลยี AI และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสร้างความสำเร็จให้คู่ค้า ทั้งด้านประสบการณ์ผู้บริโภค และการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง” คุณรัฐธีร์ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการของ บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eggdigital.com / หรือ โทร. 02-020-2364