เปิดประสบการณ์ “คลีนดี มี BARRIER” กับ SKINTIFIC และพรีเซนเตอร์คนใหม่ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก”

SKINTIFIC (สกินทิฟิค) แบรนด์สกินแคร์ที่มุ่งมั่นในการดูแล เกราะป้องกันผิว ให้แข็งแรงเป็นอันดับ 1 สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ในวงการความงามด้วยการจัดงานเปิดตัวไลน์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า SKINTIFIC Cleanser Line อย่างครบครันถึง 11 สูตร พร้อม เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ร่วมถ่ายทอดนิยาม “คลีนดี มี Barrier” เผย เคล็ดลับผิวสตรองที่ทุกคนต้องหลงรัก
ณ Sphere Gallery 1, Emsphere SKINTIFIC แบรนด์สกินแคร์ตัวจริงเรื่อง Skin Barrier ได้สร้างทอล์กออฟเดอะทาวน์ครั้งใหม่เขย่าวงการบิวตี้ให้สั่นสะเทือนด้วยการเปิดตัวไลน์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า SKINTIFIC Cleanser Line อย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางบรรยากาศ สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่อบอวลไปด้วยเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ สื่อมวลชน และอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของเมืองไทย ที่ได้ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ล้างหน้าในแบบที่ไม่เหมือนใคร และเรียนรู้การดูแลผิวที่แข็งแรงเริ่มต้นจากการ ล้างหน้าที่ถูกวิธี
ภายในงาน แขกผู้ร่วมงานได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์การดูแลผิวตั้งแต่สเต็ปแรก พร้อมทำความรู้จักกับ คลีนเซอร์หลายสูตรครอบคลุมทุกปัญหาผิว ที่ทุกสูตรล้วนตอกย้ำจุดยืนของ SKINTIFIC ในฐานะแบรนด์ที่ให้ความสำคัญ กับการดูแล Skin Barrier อย่างแท้จริง โดยสูตรไฮไลท์ 2 สูตร คือ “5X Ceramide Low pH Cleanser” (สีฟ้า) เจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน ผู้พิทักษ์ปราการผิวให้แข็งแรง ในทุกวัน และ “MSH Niacinamide Brightening Cleanser” (สีชมพู) เจลล้างหน้าแก้ปัญหาผิวหมอง เนื้อโฟมเนียนนุ่ม ฟองละเอียด มอบผิวสะอาดนุ่ม ไม่แห้งตึง
โดยโมเมนต์ภายในงานที่ทุกคนรอคอยคือการปรากฏตัวของพรีเซนเตอร์คนล่าสุด “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” นางเอกสาวเจ้าของรอยยิ้มสดใสและผิวสุขภาพดีที่ครองใจคนทั้งประเทศ การร่วมงานกับ SKINTIFIC ในครั้งนี้ ใบเฟิร์นได้มาถ่ายทอดนิยามของผิวในฝันผ่านคอนเซ็ปต์ ‘คลีนดี มี Barrier’ ซึ่งสะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เข้าใจว่า “ผิวที่แข็งแรงเริ่มต้นจากการทำความสะอาดที่ใช่”
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ได้แชร์เคล็ดลับผิวสตรองของเธอว่า “ด้วยตารางงานที่แน่นทุกวัน ผิวเฟิร์นต้องเจอกับทั้งเมคอัพ แสงไฟ และมลภาวะตลอดเวลา เฟิร์นเลยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการ ล้างหน้ามากที่สุด เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีเฟิร์นมองหาคลีนเซอร์ ที่ทำความสะอาด ได้ล้ำลึกแต่ ต้องไม่ทำร้ายผิวไม่ทำให้ผิวแห้งตึง ซึ่ง SKINTIFIC ตอบโจทย์เฟิร์นได้ทั้งหมดทุกครั้งที่ล้างหน้าจะรู้สึกได้ เลยว่าผิวสะอาด สดชื่นแต่ยังคงความชุ่มชื้นและแข็งแรงพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอน ต่อไปจริงๆ ค่ะ”