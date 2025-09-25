ภายใน 14 วัน! รฟม.เร่งคืนผิวจราจรถนนสามเสน หลังอุโมงค์รถไฟฟ้าหน้า รพ.วชิรฯ ยุบตัว

หลุมยุบปริศนาหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล สาเหตุคาดว่าเกิดจากดินและน้ำใต้ดินไหลทะลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้ถนนทรุดตัวลง ส่งผลกระทบต่อการจราจรและอาคารใกล้เคียง ล่าสุด รฟม.เตรียมเร่งคืนผิวจราจรภายใน 14 วัน พร้อมขออภัยและยืนยันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
วันนี้ (25 ก.ย.) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แถลงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินของ รฟม.ที่ผ่านมา สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากดินและน้ำใต้ดินไหลเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้ดินเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวและไหลทะลักลงไปในช่องว่างระหว่างอุโมงค์และตัวสถานี จนส่งผลให้ท่อประปาและท่อน้ำเสียใต้ดินชำรุด โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบในพื้นที่ได้เนื่องจากยังมีดินและโคลนขังอยู่
รฟม.และผู้รับจ้างได้วางแผนแก้ไขปัญหาเป็น 2 ระยะ
ระยะแรก (คืนพื้นที่และผิวจราจร): จะดำเนินการอุดรอยรั่วระหว่างอุโมงค์และตัวสถานีด้วยกระสอบทรายกว่า 50,000 ลูก ตามด้วยการเทซีเมนต์ผสม จากนั้นจะกลบด้วยดินและทราย เพื่อทำเป็นพื้นผิวถนนชั่วคราวให้สามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้รับจ้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 14 วัน
ระยะที่สอง (ซ่อมแซมโครงสร้าง): จะซ่อมแซมตัวอุโมงค์และสถานีให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงซ่อมแซมอาคารที่ได้รับผลกระทบ เช่น อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ซึ่งฐานรากและเสาเข็มได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรง
นายกาจผจญยังได้กล่าวขออภัยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยสามารถแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางต่างๆ ของ รฟม.และผู้รับจ้างได้ทันที นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต