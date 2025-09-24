กันทรุดตัวเพิ่ม! รฟม.สั่งผู้รับเหมาเร่งถมดินปิดปากอุโมงค์หน้าสถานีรถไฟฟ้า

รฟม.สั่งผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ เร่งถมดินปิดปากอุโมงค์หน้าสถานีรถไฟฟ้า หยุดการไหลของดินและน้ำ ลดเสี่ยงเกิดทรุดตัวเพิ่ม พร้อมเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของโครงสร้างอาคารข้างเคียงต่อเนื่อง
ตามที่ เกิดเหตุพื้นถนนทรุดตัว เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2568 บริเวณหน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน ใกล้เคียงกับจุดก่อสร้างทางขึ้น - ลงที่ 4 สถานีวชิรพยาบาล (PP19) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างในสัญญาที่ 1 (อุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน – หอสมุดแห่งชาติ )
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบัน รฟม. ได้สั่งการให้ผู้รับจ้างงานโยธา CKST-PL JV เร่งดำเนินการถมดินกลับ โดยใช้กระสอบทรายและหินคลุก เพื่อหยุดการไหลของดินและน้ำใต้ดินเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้า ลดการทรุดตัวของดินโดยรอบ รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพของดินมากขึ้น ก่อนเข้าดำเนินงานก่อสร้างในขั้นตอนต่อไป
นอกจากนี้ จะมีการกั้นพื้นที่โดยรอบบริเวณหลุมที่มีการทรุดตัวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งใช้กระสอบทรายเสริมเป็นแนวกั้นไม่ให้น้ำฝนไหลลงไปหลุมยุบเพิ่มเติม