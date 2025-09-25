เขตดุสิตเปิดศูนย์นันทนาการสวนอ้อยเป็นที่พักพิงชั่วคราว ช่วยชาวบ้านจากเหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล

สำนักงานเขตดุสิตเปิดศูนย์นันทนาการสวนอ้อยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล ถนนสามเสน
จากกรณีเกิดเหตุถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาลทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก นอกจากนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเสี่ยงเกิดความไม่ปลอดภัยต่อบ้านเรือนประชาชน
ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ย.) เพจ “กรุงเทพมหานคร” ประกาศทางสำนักงานเขตดุสิต เปิดศูนย์นันทนาการสวนอ้อย เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมจุดบริการน้ำประปาและอาหาร รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุถนนหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัว