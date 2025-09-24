เผยคลิปนาทีก่อนเกิดเหตุ! เจ้าหน้าที่เห็นความผิดปกติก่อนถนนหน้า รพ.วชิระ ทรุดตัว

เพจ “ดาวแปดแฉก” เปิดคลิปวิดีโอก่อนเกิดเหตุถนนทรุดหน้ารพ.วชิรพยาบาล ตำรวจจราจร สน.สามเสน เห็นความผิดปกติ จึงปิดช่องทางการจราจร
จากกรณี ช่วงเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุระทึกถนนหน้ารพ.วชิรพยาบาล ทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ 30x30 เมตร และลึกกว่า 50 เมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก เจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางและแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่
ล่าสุด เพจ“ดาวแปดแฉก”โพสต์คลิปวิดีโอก่อนเกิดเหตุเผยให้เห็นถนนบริเวณดังกล่าวเริ่มมีการทรุดตัวลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 05.30 น. และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นความผิดปกติจึงนำกรวยมาตั้งปิดช่องทางการจราจร โดยทางเพจระบุข้อความว่า “นี้คือคลิปวิดีโอในช่วงเวลาประมาณ 05.30 น. ก่อนที่ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จะทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่
ตามคลิปวิดีโอ ในช่วงแรกจะเห็นว่าถนนเริ่มทรุดตัว ก่อนที่จะมีน้ำประปาค่อย ๆ ไหลออกมาจนกระทั่งเริ่มท่วม ซึ่งในขณะนั้นยังมีรถยนต์สัญจรไปมา จนกระทั่งเวลาประมาณ 06.50 น. ถนนทรุดตัวเป็นหลุม จนกระทั่งตำรวจจราจร สน.สามเสน สังเกตเห็นความผิดปกติ จึงปิดช่องทางการจราจร“