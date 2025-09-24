ดินสไลด์ต่อเนื่อง จนท.ติดอุปกรณ์ตรวจสอบความแข็งแรงอาคาร ยัดกระสอบทราย-สูบน้ำออก

MGR Online-ดินสไลด์ต่อเนื่อง จนท.ยึดติดอุปกรณ์ตรวจสอบความแข็งแรงอาคารโดยรอบ พร้อมเคลียร์สายไฟ หวั่นถนนทรุดตัวเพิ่ม ยัดกระสอบทรายอุดรูน้ำรั่วใต้หลุม นำเครื่องจักรเร่งสูบน้ำออก
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เวลา 14.20 น. ที่บริเวณแยกวชิระ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่บริเวณถนนสามเสน ตัดกับถนนสุโขทัย ระยะห่างจากหน้า รพ.วชิรพยาบาล ประมาณ 10 เมตร จุดที่เกิดเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวก
ต่อมาเวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ได้กระสอบทราย ประมาณ 30 กระสอบ โยนลงไปในหลุม ที่เกิดจากการทรุดตัวบริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล เพื่ออุดรูน้ำรั่วบริเวณด้านใต้
ต่อมาเวลา 14.50 น. เจ้าหน้าที่ได้ยึดติดอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารห้องแถว บริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุถนนทรุด ว่าจะเกิดการทรุดตัวเพิ่มหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ท่อประปาใต้หลุม มีน้ำรั่วซึมอาจทำให้ดินสไลด์เพิ่มได้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาวิธีให้น้ำหยุดรั่วซึม ทั้งนี้ เสาเข็มของอาคารโดยรอบจุดเกิดเหตุ ไม่ได้แข็งแรงเหมือนของ รพ.วชิรพยาบาล และ สน.สามเสน
ต่อมา เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลียร์สายไฟ ออกจากสายเมนหลัก หากเกิดทรุดตัวเพิ่มจะได้ไม่ไปกระทบกับจุดอื่น และป้องกันการเสียหายในวงกว้าง หลังจากนั้น 10 นาที ได้ยินเสียงดินสไลด์มาจากใต้หลุม
ต่อมาเวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออกจากใต้หลุม.