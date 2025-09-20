xs
มาแล้ว! “รถจีโน่” พร้อมรับมือเขมรป่วนหนองหญ้าแก้ว ด้าน “ป้าอยุธยา” ขนหนังสติ๊กแจกชาวบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจ้าหน้าที่ไทยนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ “จีโน่” เข้าประจำการชายแดนบ้านหนองหญ้าแก้ว เตรียมรับสถานการณ์หากชาวกัมพูชาเข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวาย ด้าน “ป้าอยุธยา” ตระเวนซื้อหนังสติ๊ก 200 อันนำไปมอบให้ทหาร แต่ไม่สามารถรับไว้ได้ จึงนำไปแจกชาวบ้านแทน

วันนี้(20 ก.ย.) เมื่อเวลา 12.40 น. เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถฉีดน้ำแรงดันสูง หรือ “จีโน่” ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการควบคุมและสลายการชุมนุม มาประจำการบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อเสริมกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมหากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชาทวีความตึงเครียด


การนำรถจีโน่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ เป็นมาตรการเชิงป้องกัน หลังจากมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวกัมพูชาที่รวมตัวกันใกล้แนวชายแดน สร้างความกังวลว่าอาจเกิดการปะทะหรือเหตุรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการควบคุมพื้นที่ โดยจัดเตรียมทั้งกำลังพล อุปกรณ์ และยานพาหนะไว้รองรับทุกสถานการณ์


ต่อมา นางกัลยาณี จูปรางค์ หรือ ป้าอยุธยา ที่เคยไปตะโกนตามหา "โมนิก้า" ที่ปราสาทตาเมือนธม ได้ซื้อหนังสติ๊กประมาณ 200 อันไปแจกชาวบ้าน หลังจากนำไปมอบให้ทหารแต่ทหารไม่สามารถรับไว้ได้

ป้าอยุธยากล่าวว่า ได้ตระเวนซื้อหนังสติ๊กจากหลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีตั้งใจจะนำไปมอบให้ทหารประจำการชายแดน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับไว้ได้ จึงเปลี่ยนมามอบให้กับประชาชนแทน

ป้าอยุธยาบอกว่า ที่นำหนังสติ๊กมาแจกเนื่องจากความรู้สึกไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชามาก่อกวน และต้องการให้ชาวบ้านมีสิ่งที่สามารถใช้ปกป้องตนเองได้

















